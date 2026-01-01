Installera Thruk med ett klick.
Webbgränssnitt för övervakning av flera backend-system för Naemon, Nagios, Icinga och Shinken, byggt på Livestatus API:et.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Thruk
Thruk är ett funktionsrikt, oberoende webbgränssnitt för övervakning, byggt på Livestatus API:et. Det ersätter det åldrande Nagios CGI med ett snabbt, modernt användargränssnitt och lägger till funktioner som kärn-Nagios aldrig levererade — sidindelade vyer över miljontals tjänster, mobilvänliga kontrollpaneler, affärsprocesser, SLA-rapportering och ett kraftfullt REST API.
Att själv hosta Thruk på din egen VPS låter dig konsolidera varje Naemon-, Nagios-, Icinga- och Shinken-backend bakom en enda översikt. Denna mall levereras med OMD Labs-distributionen, så du får också en Naemon-kärna redo att användas, RRD-prestandagrafer och hela Thruks tilläggsekosystem utan manuell kompilering.
Viktiga funktioner i Thruk
Stöd för flera backend
Fråga Naemon-, Nagios-, Icinga- och Shinken-instanser samtidigt och presentera dem som en enhetlig statusvy.
Paketerad Naemon-kärna
Levereras med en fungerande Naemon-backend, RRD-prestandagrafer och Apache så att webbgränssnittet har livedata från första uppstarten.
Företagsprocesser
Gruppera hundratals lågnivåkontroller till logiska affärstjänster som synliggör verklig påverkan istället för rått värdbuller.
SLA-rapportering
Generera tillgänglighets-, avbrotts- och SLA-rapporter i PDF eller Excel direkt från webbgränssnittet utan externa rapporteringsverktyg.
REST API
Automatisera instrumentpaneler, driftstopp och bekräftelser genom ett dokumenterat REST API som speglar alla gränssnittsfunktioner.
Mobilvänligt användargränssnitt
Responsiva översikter och ett dedikerat mobiltema låter operatörer prioritera incidenter från en telefon eller surfplatta i beredskap.
Varför köra Thruk på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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