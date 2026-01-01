Thruk är ett funktionsrikt, oberoende webbgränssnitt för övervakning, byggt på Livestatus API:et. Det ersätter det åldrande Nagios CGI med ett snabbt, modernt användargränssnitt och lägger till funktioner som kärn-Nagios aldrig levererade — sidindelade vyer över miljontals tjänster, mobilvänliga kontrollpaneler, affärsprocesser, SLA-rapportering och ett kraftfullt REST API.

Att själv hosta Thruk på din egen VPS låter dig konsolidera varje Naemon-, Nagios-, Icinga- och Shinken-backend bakom en enda översikt. Denna mall levereras med OMD Labs-distributionen, så du får också en Naemon-kärna redo att användas, RRD-prestandagrafer och hela Thruks tilläggsekosystem utan manuell kompilering.