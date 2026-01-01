Joomla är ett moget innehållshanteringssystem med öppen källkod med över 100 miljoner nedladdningar, som driver allt från personliga bloggar och communityportaler till företagsapplikationer och statliga webbplatser. Dess avancerade användarhantering, inbyggda flerspråksstöd för över 75 språk och tusentals tillägg gör det till en av de mest flexibla CMS-plattformarna som finns tillgängliga.

Att själv hosta Joomla på din egen VPS ger dig dedikerade resurser, fullständig kontroll över PHP- och MySQL-konfigurationen och inga begränsningar för delad hosting — så att din webbplats kan skalas med din publik utan oförutsägbar prestanda eller avgifter per besökare.