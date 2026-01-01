Installera Joomla med en ettklicksinstallation.
Kraftfullt CMS med öppen källkod för att bygga dynamiska webbplatser, portaler och webbapplikationer med flerspråksstöd.
Välj en VPS-prenumeration för Joomla
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Joomla
Joomla är ett moget innehållshanteringssystem med öppen källkod med över 100 miljoner nedladdningar, som driver allt från personliga bloggar och communityportaler till företagsapplikationer och statliga webbplatser. Dess avancerade användarhantering, inbyggda flerspråksstöd för över 75 språk och tusentals tillägg gör det till en av de mest flexibla CMS-plattformarna som finns tillgängliga.
Att själv hosta Joomla på din egen VPS ger dig dedikerade resurser, fullständig kontroll över PHP- och MySQL-konfigurationen och inga begränsningar för delad hosting — så att din webbplats kan skalas med din publik utan oförutsägbar prestanda eller avgifter per besökare.
Viktiga funktioner i Joomla
Inbyggd flerspråkighet
Hantera innehåll på över 75 språk inbyggt – utan att behöva tredjepartsinsticksmoduler, vilket gör det idealiskt för internationella företag och organisationer.
Avancerad åtkomstkontroll
Definiera detaljerade behörigheter med flera användargrupper och åtkomstnivåer, så att du kan kontrollera exakt vem som kan skapa, redigera eller publicera innehåll.
Tusentals tillägg
Utöka Joomla med mallar, komponenter, moduler och insticksmoduler från Joomla Extensions Directory för att lägga till all funktionalitet din webbplats behöver.
Inbyggda SEO-verktyg
Generera användarvänliga webbadresser, meta-beskrivningar och webbplatskartor direkt för att förbättra sökmotorrankningen utan ytterligare tillägg.
Innehållsversionshantering
Spåra alla ändringar i artiklar och återställ till vilken tidigare version som helst, och skydda ditt innehåll från oavsiktliga redigeringar eller oönskade ändringar.
Varför köra Joomla på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.