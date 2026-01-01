Upp till 69 % rabatt på SigNoz

Installera SigNoz med en klicksinstallation.

OpenTelemetry-baserad APM som förenar distribuerade spårningar, mätvärden och loggar på en enda öppen källkods-plattform.

Lansera din applikation direkt
Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
121,90kr/mån
Välj plan
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera SigNoz med en klicksinstallation.

Välj en VPS-prenumeration för SigNoz

69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med SigNoz

SigNoz är en fullstack-plattform för observerbarhet med öppen källkod, byggd nativt på OpenTelemetry. Den ersätter flera isolerade verktyg – ett spårningsbackend, en metrikdatabas och en loggaggregator – med en enda applikation som korrelerar alla tre signaler i ett och samma användargränssnitt. Ingenjörer kan hoppa från en långsam spårning direkt till relaterade loggar och infrastrukturmetriker utan att byta flikar eller manuellt sammanfoga data.

Till skillnad från SaaS APM-leverantörer, behåller du all telemetridata på infrastruktur du kontrollerar när du själv hostar SigNoz på din egen VPS, utan pris per användare eller datalagringsgränser som åläggs av en tredje part. ClickHouse-lagringsmotorn gör frågor snabba även vid höga datainmatningsvolymer, och nativt OpenTelemetry-stöd innebär att alla OTel-instrumenterade tjänster skickar data utan leverantörsspecifika SDK:er.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i SigNoz

Distribuerad spårning

Visualisera kompletta begärandeflöden över tjänster med flamgrafer, spandetaljer och P50/P95/P99-latensuppdelningar.

Mätvärdesövervakning

Samla in och fråga efter mått för infrastruktur och applikationer via OpenTelemetry, med inbyggda instrumentpaneler och aviseringsregler.

Logghantering

Centralisera loggar från alla tjänster, filtrera efter spårningskontext och utför fulltextsökningar utan en separat loggningsstack.

Korrelerade signaler

Hoppa från en långsam spårning till de korrelerade loggarna och värdmetrikerna med ett klick — ingen manuell korrelation över separata verktyg.

Inbyggt OpenTelemetry

Alla tjänster som redan har instrumenterats med OTel SDK:er skickar data till SigNoz omedelbart, utan leverantörslåsning eller anpassade agenter.

Inbyggd avisering

Definiera tröskel- och avvikelsevarningar för alla mätvärden eller spårningssignaler och skicka aviseringar till Slack, PagerDuty eller webhooks.

Varför köra SigNoz på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

Kontrollerar...

Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
Kom igång nu
Lansera lokalt. Väx globalt.

Docker VPS hosting du kan lita på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀

Noel
Noel

Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.

Omkar
Omkar

Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.

Sylvain
Sylvain

Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.

Martin K
Martin K

Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.

30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

Prova riskfritt med vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Se vår återbetalningspolicy för mer information.

Kom igång nu

Utforska fler appar att distribuera

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma är ett vackert, självhostat övervakningsverktyg

Distribuera
Alerta

Alerta

Larmhanteringsplattform med öppen källkod för att konsolidera övervakningslarm

Distribuera
Apache Druid

Apache Druid

Realtidsanalysdatabas för OLAP-frågor på strömmande händelsedata med svarstider under en sekund.

Distribuera
Se alla applikationer

Vi bryr oss om din integritet

Denna webbplats använder cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att få data om hur du interagerar med den, samt för marknadsföringssyften. Genom att acceptera godkänner du att lagra cookies på din enhet för annonsinriktning, anpassning och analys enligt beskrivningen i vår Cookiepolicy.