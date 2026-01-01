Installera SigNoz med en klicksinstallation.
OpenTelemetry-baserad APM som förenar distribuerade spårningar, mätvärden och loggar på en enda öppen källkods-plattform.
Välj en VPS-prenumeration för SigNoz
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med SigNoz
SigNoz är en fullstack-plattform för observerbarhet med öppen källkod, byggd nativt på OpenTelemetry. Den ersätter flera isolerade verktyg – ett spårningsbackend, en metrikdatabas och en loggaggregator – med en enda applikation som korrelerar alla tre signaler i ett och samma användargränssnitt. Ingenjörer kan hoppa från en långsam spårning direkt till relaterade loggar och infrastrukturmetriker utan att byta flikar eller manuellt sammanfoga data.
Till skillnad från SaaS APM-leverantörer, behåller du all telemetridata på infrastruktur du kontrollerar när du själv hostar SigNoz på din egen VPS, utan pris per användare eller datalagringsgränser som åläggs av en tredje part. ClickHouse-lagringsmotorn gör frågor snabba även vid höga datainmatningsvolymer, och nativt OpenTelemetry-stöd innebär att alla OTel-instrumenterade tjänster skickar data utan leverantörsspecifika SDK:er.
Viktiga funktioner i SigNoz
Distribuerad spårning
Visualisera kompletta begärandeflöden över tjänster med flamgrafer, spandetaljer och P50/P95/P99-latensuppdelningar.
Mätvärdesövervakning
Samla in och fråga efter mått för infrastruktur och applikationer via OpenTelemetry, med inbyggda instrumentpaneler och aviseringsregler.
Logghantering
Centralisera loggar från alla tjänster, filtrera efter spårningskontext och utför fulltextsökningar utan en separat loggningsstack.
Korrelerade signaler
Hoppa från en långsam spårning till de korrelerade loggarna och värdmetrikerna med ett klick — ingen manuell korrelation över separata verktyg.
Inbyggt OpenTelemetry
Alla tjänster som redan har instrumenterats med OTel SDK:er skickar data till SigNoz omedelbart, utan leverantörslåsning eller anpassade agenter.
Inbyggd avisering
Definiera tröskel- och avvikelsevarningar för alla mätvärden eller spårningssignaler och skicka aviseringar till Slack, PagerDuty eller webhooks.
Varför köra SigNoz på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.