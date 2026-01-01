SigNoz är en fullstack-plattform för observerbarhet med öppen källkod, byggd nativt på OpenTelemetry. Den ersätter flera isolerade verktyg – ett spårningsbackend, en metrikdatabas och en loggaggregator – med en enda applikation som korrelerar alla tre signaler i ett och samma användargränssnitt. Ingenjörer kan hoppa från en långsam spårning direkt till relaterade loggar och infrastrukturmetriker utan att byta flikar eller manuellt sammanfoga data.

Till skillnad från SaaS APM-leverantörer, behåller du all telemetridata på infrastruktur du kontrollerar när du själv hostar SigNoz på din egen VPS, utan pris per användare eller datalagringsgränser som åläggs av en tredje part. ClickHouse-lagringsmotorn gör frågor snabba även vid höga datainmatningsvolymer, och nativt OpenTelemetry-stöd innebär att alla OTel-instrumenterade tjänster skickar data utan leverantörsspecifika SDK:er.