Installera Buildbot med ettklicksinstallation.
Flexibelt CI/CD-ramverk med öppen källkod för att automatisera programvarubyggen, tester och distributioner över distribuerade noder.
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Vad du kan bygga med Buildbot
Buildbot är ett Python-baserat ramverk för kontinuerlig integration och leverans som automatiserar byggande, testning och driftsättning av programvara. Till skillnad från förkonfigurerade hostade CI-tjänster, konfigurerar du Buildbot helt i Python-kod – du definierar varje utlösare, schemaläggare, byggare och rapportör programmatiskt, vilket ger team exakt kontroll över sina byggpipelines utan begränsningarna hos deklarativa YAML-scheman.
Att själv hosta Buildbot på en VPS håller din bygginfrastruktur på servrar du kontrollerar, utan minutbaserad fakturering, inga lagringsgränser och inget beroende av extern CI-leverantörs drifttid. Master-worker-arkitekturen skalar från en enda worker på en liten VPS till dussintals workers över dedikerade maskiner, där en central webbpanel koordinerar allt.
Viktiga funktioner i Buildbot
Python-konfigurerade pipelines
Definiera varje byggsteg, utlösare och avisering i Python-kod för fullständig flexibilitet som deklarativa YAML-konfigurationer inte kan matcha.
Distribuerad arbetararkitektur
Kör byggen på valfritt antal arbetare — lokala containrar, fjärrmaskiner eller moln-VM:ar — och en master koordinerar allt.
Webbbyggeöversikt
Övervaka byggnadshistorik, live-förlopp och arbetarstatus från Buildbots webbgränssnitt med vattenfalls-, konsol- och rutnätsvyer.
Flexibel schemaläggning
Utlös byggen vid kodincheckningar, tidsscheman, manuella förfrågningar eller resultat från uppströmsbyggen med hjälp av komponerbara schemaläggningsobjekt.
REST API och rapporter
Fråga byggstatus via REST API och skicka aviseringar till e-post, Slack, GitHub-statuskontroller eller valfri anpassad webhook-slutpunkt.
Varför köra Buildbot på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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