Buildbot är ett Python-baserat ramverk för kontinuerlig integration och leverans som automatiserar byggande, testning och driftsättning av programvara. Till skillnad från förkonfigurerade hostade CI-tjänster, konfigurerar du Buildbot helt i Python-kod – du definierar varje utlösare, schemaläggare, byggare och rapportör programmatiskt, vilket ger team exakt kontroll över sina byggpipelines utan begränsningarna hos deklarativa YAML-scheman.

Att själv hosta Buildbot på en VPS håller din bygginfrastruktur på servrar du kontrollerar, utan minutbaserad fakturering, inga lagringsgränser och inget beroende av extern CI-leverantörs drifttid. Master-worker-arkitekturen skalar från en enda worker på en liten VPS till dussintals workers över dedikerade maskiner, där en central webbpanel koordinerar allt.