InfluxDB 2 är en specialbyggd tidsserieplattform som hanterar intag, lagring, frågor, visualisering och aviseringar i en enda applikation. Byggd på TSM-lagringsmotorn med frågespråket Flux, levererar den dataintag med hög genomströmning och effektiv komprimering tillsammans med ett modernt webbgränssnitt — vilket eliminerar behovet av att integrera separata verktyg som Grafana eller Kapacitor för grundläggande övervakningsarbetsflöden.

Att själva hosta InfluxDB 2 på er egen VPS tar bort prissättning per datapunkt och kostnader för datautflöde som är vanliga i hanterade molntjänster. Ni får förutsägbara kostnader för IoT-enhetsflottor, infrastrukturövervakning och finansiella dataledningar oavsett intagsvolym, med beständig lagring för år av historisk telemetri.