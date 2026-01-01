Installera InfluxDB 2 med ettklicksinstallation.
Enhetlig tidsserieplattform som kombinerar databas, visualisering, avisering och databehandling i en enda applikation.
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Vad du kan bygga med InfluxDB 2
InfluxDB 2 är en specialbyggd tidsserieplattform som hanterar intag, lagring, frågor, visualisering och aviseringar i en enda applikation. Byggd på TSM-lagringsmotorn med frågespråket Flux, levererar den dataintag med hög genomströmning och effektiv komprimering tillsammans med ett modernt webbgränssnitt — vilket eliminerar behovet av att integrera separata verktyg som Grafana eller Kapacitor för grundläggande övervakningsarbetsflöden.
Att själva hosta InfluxDB 2 på er egen VPS tar bort prissättning per datapunkt och kostnader för datautflöde som är vanliga i hanterade molntjänster. Ni får förutsägbara kostnader för IoT-enhetsflottor, infrastrukturövervakning och finansiella dataledningar oavsett intagsvolym, med beständig lagring för år av historisk telemetri.
Viktiga funktioner i InfluxDB 2
Flux-frågespråk
Flux är ett funktionellt skriptspråk byggt för tidsseriedata. Det möjliggör transformationer, aggregeringar och sammanslagningar från flera källor i en enda fråga.
Integrerat webbgränssnitt
Det inbyggda gränssnittet inkluderar en visuell frågebyggare, instrumentpanelsredigerare och datautforskare, så du behöver inget externt visualiseringsverktyg för att komma igång.
Inbyggd avisering
Konfigurera tröskelvärden och deadman-kontroller direkt i InfluxDB 2 med aviseringsslutpunkter för Slack, PagerDuty, HTTP-webhooks och mer.
Uppgiftsmotor
Schemalägg Flux-skript för ned采样, ETL-transformationer och dataaggregering utan externa cron-jobb eller separata pipeline-tjänster.
Tokenbaserad åtkomstkontroll
Finkorniga läs-/skriv-token, begränsade till specifika lagringsutrymmen, möjliggör finkornig åtkomstkontroll för flera team och applikationer som delar en instans.
Varför köra InfluxDB 2 på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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