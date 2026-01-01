Homebox är ett system för inventering och organisering, byggt specifikt för hemanvändare som vill skapa struktur bland sina personliga tillhörigheter. Det låter dig katalogisera föremål med foton, anpassade fält och plats-taggar, samtidigt som det spårar garantier, inköpsdatum och värden för försäkringsdokumentation. QR-kodmärkning gör det enkelt att identifiera och lokalisera föremål i olika rum eller förvaringsutrymmen.

Att självhosta Homebox på din VPS håller känslig inventeringsdata — inklusive detaljer om värdefulla ägodelar och köphistorik — helt privat, utan prenumerationsavgifter, inga lagringsgränser och ingen risk att en tredjepartstjänst avbryter din dataåtkomst.