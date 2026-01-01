Installera Homebox med ett klick.
Självhostat inventariesystem för hemmet för att spåra, organisera och hantera dina personliga tillhörigheter med full integritet.
Välj en VPS-prenumeration för Homebox
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Homebox
Homebox är ett system för inventering och organisering, byggt specifikt för hemanvändare som vill skapa struktur bland sina personliga tillhörigheter. Det låter dig katalogisera föremål med foton, anpassade fält och plats-taggar, samtidigt som det spårar garantier, inköpsdatum och värden för försäkringsdokumentation. QR-kodmärkning gör det enkelt att identifiera och lokalisera föremål i olika rum eller förvaringsutrymmen.
Att självhosta Homebox på din VPS håller känslig inventeringsdata — inklusive detaljer om värdefulla ägodelar och köphistorik — helt privat, utan prenumerationsavgifter, inga lagringsgränser och ingen risk att en tredjepartstjänst avbryter din dataåtkomst.
Viktiga funktioner i Homebox
QR-kodsmärkning
Generera och skanna QR-koder för snabb föremålsidentifiering, vilket minskar söktiden i stora samlingar och lagringsutrymmen.
Garantiuppföljning
Registrera inköpsdatum, garantier och kvitton med utgångsvarningar så att du aldrig missar en reklamationsperiod.
Platsbaserad organisation
Tilldela föremål till specifika rum eller förvaringsutrymmen och sök efter plats för att hitta vad som helst direkt.
Värde och försäkringsspårning
Logga föremålsvärden och generera rapporter för hemförsäkringsdokumentation och beräkning av nettoförmögenhet.
Flerbrukarhushåll
Dela dina inventarier med familjemedlemmar och tilldela behörigheter för att tillsammans hantera hushållets ägodelar.
Varför köra Homebox på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.