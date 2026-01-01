Installera Spoolman med en klicksinstallation.
Självhostat spårningssystem för filamentspolar för 3D-utskriftsentusiaster för att hantera lager, förbrukning och QR-kodsetiketter.
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Vad du kan bygga med Spoolman
Spoolman är en egenvärd webbapplikation för hantering av filamentrullar för 3D-utskrifter. Den ger skapare och utskriftsfarmar ett centralt lager över varje rulle – som spårar vikt, material, färg, tillverkare och återstående filament så att du aldrig startar en utskrift utan tillräckligt med material. Till skillnad från kalkylblad eller post-it-lappar lagrar Spoolman allt i en lättviktig SQLite-databas, exponerar ett rent REST API för integration med Klipper och Moonraker, och tillhandahåller ett webbgränssnitt som är tillgängligt från vilken webbläsare som helst i ditt nätverk.
Att egenvärda Spoolman på din egen VPS håller all lagerdata privat och alltid tillgänglig, utan prenumerationsavgifter eller tredjepartsdatautbyte. Realtidsuppdateringar via WebSocket innebär att varje ansluten klient ser lagerändringar omedelbart.
Viktiga funktioner i Spoolman
Lagerspårning av spolar
Registrera tillverkare, material, färg, vikt och återstående filament för varje spole så att du alltid vet vad som finns tillgängligt innan du startar en utskrift.
Klipper och Moonraker integration
REST API:et integrerar inbyggt med Klipper och Moonraker så din 3D-skrivare kan registrera spolanvändning automatiskt utan manuell loggning.
QR-kodsetikettgenerator
Skriv ut självhäftande QR-etiketter för varje spole – en snabb skanning från vilken mobil webbläsare som helst visar hela materialprofilen och återstående vikt.
Realtids-WebSocket-uppdateringar
WebSockets överför lagerförändringar direkt till alla anslutna klienter, vilket håller kontrollpaneler och slicers synkroniserade utan manuell uppdatering.
Flera databasbackendar
Standardinställningen är nollkonfigurerad SQLite för enanvändarinstallationer, med valfritt stöd för PostgreSQL och MariaDB för delade utskriftsservrar och högre skrivvolymer.
Varför köra Spoolman på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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