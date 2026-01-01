Spoolman är en egenvärd webbapplikation för hantering av filamentrullar för 3D-utskrifter. Den ger skapare och utskriftsfarmar ett centralt lager över varje rulle – som spårar vikt, material, färg, tillverkare och återstående filament så att du aldrig startar en utskrift utan tillräckligt med material. Till skillnad från kalkylblad eller post-it-lappar lagrar Spoolman allt i en lättviktig SQLite-databas, exponerar ett rent REST API för integration med Klipper och Moonraker, och tillhandahåller ett webbgränssnitt som är tillgängligt från vilken webbläsare som helst i ditt nätverk.

Att egenvärda Spoolman på din egen VPS håller all lagerdata privat och alltid tillgänglig, utan prenumerationsavgifter eller tredjepartsdatautbyte. Realtidsuppdateringar via WebSocket innebär att varje ansluten klient ser lagerändringar omedelbart.