Installera Glances med enklicksinstallation.
Plattformsoberoende systemövervakningsverktyg som tillhandahåller realtidsstatistik för CPU, minne, disk, nätverk och containers via ett webbgränssnitt.
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Vad du kan bygga med Glances
Glances är ett omfattande serverövervakningsverktyg som kombinerar synligheten från top, htop, iotop och df i ett enda, enhetligt webbgränssnitt. Det tillhandahåller realtidsmätvärden för CPU, minne, swap, disk-I/O, nätverk, processer och körande Docker-containrar — tillsammans med konfigurerbara varningar när tröskelvärden överskrids.
Att själv hosta Glances på din VPS ger dig fullständig insyn i din serverinfrastruktur utan att skicka prestandadata till externa övervakningstjänster. Denna mall distribuerar Glances med skrivskyddad Docker-socketåtkomst och värd-PID-namnrymd så att container- och systemnivåmätvärden är fullt synliga från det säkra HTTPS-gränssnittet.
Viktiga funktioner i Glances
Realtidssystemmått
Övervaka CPU, minne, swap, belastningsgenomsnitt, disk-I/O och nätverksbandbredd, allt från en enda webböversikt.
Docker containerövervakning
CPU-, minnes- och nätverksanvändning per container visas tillsammans med systemmått på värdnivå i en enda vy.
Konfigurerbar avisering
Ange tröskelvärden för CPU-, minnes- och diskanvändning för att utlösa automatiska varningar innan resursbrist orsakar problem.
Mätvärdesexport
Exportera prestandadata till InfluxDB, Prometheus och andra tidsseriedatabaser för långsiktig trendanalys.
RESTful API
Ett inbyggt REST API möjliggör anpassade integrationer, skriptade frågor och inbäddning av mätvärden i andra kontrollpaneler.
Varför köra Glances på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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