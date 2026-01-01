Glances är ett omfattande serverövervakningsverktyg som kombinerar synligheten från top, htop, iotop och df i ett enda, enhetligt webbgränssnitt. Det tillhandahåller realtidsmätvärden för CPU, minne, swap, disk-I/O, nätverk, processer och körande Docker-containrar — tillsammans med konfigurerbara varningar när tröskelvärden överskrids.

Att själv hosta Glances på din VPS ger dig fullständig insyn i din serverinfrastruktur utan att skicka prestandadata till externa övervakningstjänster. Denna mall distribuerar Glances med skrivskyddad Docker-socketåtkomst och värd-PID-namnrymd så att container- och systemnivåmätvärden är fullt synliga från det säkra HTTPS-gränssnittet.