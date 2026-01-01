Driftsätt TimescaleDB med ett klicks installation.
Tidsseriedatabas byggd på PostgreSQL — som kombinerar SQL-kännedom med skalbarheten och hastigheten hos en specialbyggd tidsseriedatabas.
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Vad du kan bygga med TimescaleDB
TimescaleDB utökar PostgreSQL med inbyggd tidseriekapacitet, paketerar hypertables, automatisk partitionering, kontinuerliga aggregeringar och avancerad komprimering ovanpå den SQL-motor som teamen redan känner till. Eftersom det är PostgreSQL i grunden, fungerar varje befintlig drivrutin, ORM, BI-verktyg och tillägg – inklusive PostGIS och pg_vector – utan ändringar.
Att själv hosta TimescaleDB på er egen VPS håller telemetri med hög volym, IoT-sensorströmmar och finansiell tickdata under er kontroll utan pris per datapunkt eller utgående avgifter. HA-avbildningen inkluderar Patroni och vanliga PostgreSQL-verktyg, vilket ger er en produktionsklar grund för mätvärden, övervakning och analysarbetsbelastningar.
Viktiga funktioner i TimescaleDB
Hypertables
Partitionera automatiskt tidsseriedata över segment för snabba infogningar och frågor i miljarder raders skala, utan att ändra hur du skriver SQL.
Inbyggd komprimering
Kolumnorienterad komprimering krymper vanligtvis historisk data med över 90 %, vilket minskar lagringskostnaderna och gör nya rader snabba att uppdatera och fråga.
Kontinuerliga aggregat
Materialiserade rollups uppdaterar sig inkrementellt i bakgrunden, så att instrumentpaneler med rådata från månader eller år förblir blixtsnabba.
Fullständig PostgreSQL-kompatibilitet
Fungerar med alla PostgreSQL-klienter, ORM och tillägg — inklusive PostGIS för geospatiala data och pg_vector för AI-inbäddningar — utan någon migrationsinsats.
Datalagringspolicyer
Släpp eller nedgradera gamla datablock automatiskt enligt ett schema, så att aktiv data behålls på snabb lagring och krav för regelefterlevnad gällande datalagring uppfylls.
Varför köra TimescaleDB på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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