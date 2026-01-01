TimescaleDB utökar PostgreSQL med inbyggd tidseriekapacitet, paketerar hypertables, automatisk partitionering, kontinuerliga aggregeringar och avancerad komprimering ovanpå den SQL-motor som teamen redan känner till. Eftersom det är PostgreSQL i grunden, fungerar varje befintlig drivrutin, ORM, BI-verktyg och tillägg – inklusive PostGIS och pg_vector – utan ändringar.

Att själv hosta TimescaleDB på er egen VPS håller telemetri med hög volym, IoT-sensorströmmar och finansiell tickdata under er kontroll utan pris per datapunkt eller utgående avgifter. HA-avbildningen inkluderar Patroni och vanliga PostgreSQL-verktyg, vilket ger er en produktionsklar grund för mätvärden, övervakning och analysarbetsbelastningar.