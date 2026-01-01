Installera Twingate Connector med ett klicks installation.
Nolltillitsanslutning för nätverksåtkomst som säkrar åtkomst till privata resurser utan att exponera portar eller behöva hantera VPN-nätverk.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Twingate Connector
Twingate Connector är den lokala komponenten i Twingates plattform för nätverksåtkomst med nollförtroende (ZTNA). Den körs på din VPS och upprättar endast utgående krypterade tunnlar till Twingates molnrelä. Detta innebär att inga inkommande brandväggsregler, inga öppna portar och ingen VPN-klientkonfiguration krävs för ditt team.
Att hosta kopplingen själv på en VPS placerar den nära dina privata resurser, vilket möjliggör identitetsbaserad åtkomstkontroll på resursnivå. Endast autentiserade och auktoriserade användare på godkända enheter kan nå skyddade tjänster. Detta ersätter traditionell VPN-spridning med åtkomstpolicyer per applikation.
Viktiga funktioner i Twingate Connector
Inga öppna inkommande portar
Kopplingen använder endast utgående anslutningar, så din VPS behöver aldrig inkommande brandväggsregler som exponerar din nätverksperimeter.
Identitetsbaserad åtkomst
Systemet tillämpar åtkomstbeslut per resurs och per användare, vilket ersätter bred nätverksbaserad VPN-åtkomst med detaljerade policyer.
Enhetstillit
Kräv hälsokontroller av enheter innan ni beviljar åtkomst, för att säkerställa att endast hanterade och kompatibla enheter kan nå skyddade resurser.
Enkel driftsättning
Distribuera på minuter med bara ett nätverksnamn och en åtkomsttoken — ingen komplex VPN-serverkonfiguration eller PKI-hantering.
Varför köra Twingate Connector på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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