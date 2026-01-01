Twingate Connector är den lokala komponenten i Twingates plattform för nätverksåtkomst med nollförtroende (ZTNA). Den körs på din VPS och upprättar endast utgående krypterade tunnlar till Twingates molnrelä. Detta innebär att inga inkommande brandväggsregler, inga öppna portar och ingen VPN-klientkonfiguration krävs för ditt team.

Att hosta kopplingen själv på en VPS placerar den nära dina privata resurser, vilket möjliggör identitetsbaserad åtkomstkontroll på resursnivå. Endast autentiserade och auktoriserade användare på godkända enheter kan nå skyddade tjänster. Detta ersätter traditionell VPN-spridning med åtkomstpolicyer per applikation.