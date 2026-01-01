Installera PicoClaw med installation med ett klick.
Ultralätt AI-assistent skriven i Go med inbyggt MCP-stöd och 30+ LLM-leverantörsintegrationer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med PicoClaw
PicoClaw är en oberoende AI-assistent med öppen källkod som Sipeed initierade och skrev helt i Go från grunden. AI-agenten själv byggde om projektet genom en självstartande process. Den drev arkitekturmigreringen och kodoptimeringen, och producerade en enda statisk binärfil som startar på under en sekund och körs på en enda CPU-kärna.
PicoClaw är liten, snabb och möjlig att distribuera överallt. Den kör samma arbetsbelastningar som mycket tyngre agentramverk samtidigt som den förbrukar cirka 10 MB RAM. Att själv hosta startprogrammet på en VPS ger dig en webbläsarbaserad konsol, beständig konfiguration och en långvarig gateway som ansluter din valda LLM till Telegram, Discord, Matrix, WeChat och vilken MCP-server du än pekar den mot.
Viktiga funktioner i PicoClaw
Ultralågt fotavtryck
Kärnminnesanvändning under 10 MB och uppstartstider på under en sekund innebär att en enda VPS kan hosta PicoClaw tillsammans med resten av din teknikstack utan mätbar overhead.
Webbkonsolstartare
Webbläsarbaserad startare på port 18 800 vägleder dig genom konfiguration av leverantör, kanal och gateway utan att redigera JSON-filer manuellt.
Nativt MCP-stöd
Förstklassig Model Context Protocol-integration gör att du kan ansluta vilken MCP-server som helst för att utöka agentens funktioner utan att skriva anpassade tillägg.
30+ LLM-leverantörer
Använd OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax och mer genom en enda model_list-konfiguration.
Flerkanalsgateway
En kontinuerligt körande gateway exponerar din agent via Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat och WeCom från en enda driftsättning.
Smart modellruttning
Regelbaserad routning skickar enkla frågor till lättviktsmodeller och komplexa frågor till flaggskeppsmodeller, vilket minskar API-kostnaderna utan att skada kvaliteten.
Varför köra PicoClaw på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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