PicoClaw är en oberoende AI-assistent med öppen källkod som Sipeed initierade och skrev helt i Go från grunden. AI-agenten själv byggde om projektet genom en självstartande process. Den drev arkitekturmigreringen och kodoptimeringen, och producerade en enda statisk binärfil som startar på under en sekund och körs på en enda CPU-kärna.

PicoClaw är liten, snabb och möjlig att distribuera överallt. Den kör samma arbetsbelastningar som mycket tyngre agentramverk samtidigt som den förbrukar cirka 10 MB RAM. Att själv hosta startprogrammet på en VPS ger dig en webbläsarbaserad konsol, beständig konfiguration och en långvarig gateway som ansluter din valda LLM till Telegram, Discord, Matrix, WeChat och vilken MCP-server du än pekar den mot.