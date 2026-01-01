Trip är en självhyst minimalistisk kartspårare och reseplanerare som låter dig samla intressanta platser (POI) på interaktiva kartor och förvandla dem till strukturerade flerdagsresplaner. Med ett rent, distraktionsfritt gränssnitt fokuserar den på de två aktiviteter resenärer faktiskt upprepar: att markera platser värda att besöka och att sammanställa dem till resor med datum, anteckningar och bilagor.

Att köra Trip på din egen VPS håller varje POI, resplan och länk till resesällskap inom infrastruktur du kontrollerar. Det finns ingen telemetri, ingen reklam och ingen tredjeparts-molntjänst – dina destinationer och resplaner lämnar aldrig din server, medan OIDC-integration låter dig ansluta Trip till en befintlig enkel inloggning när du så önskar.