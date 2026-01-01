Installera Trip med en klicksinstallation.
Minimalistiskt självhyst kartverktyg och reseplanerare för att organisera intressanta platser och flerdagsresplaner.
Välj en VPS-prenumeration för Trip
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Trip
Trip är en självhyst minimalistisk kartspårare och reseplanerare som låter dig samla intressanta platser (POI) på interaktiva kartor och förvandla dem till strukturerade flerdagsresplaner. Med ett rent, distraktionsfritt gränssnitt fokuserar den på de två aktiviteter resenärer faktiskt upprepar: att markera platser värda att besöka och att sammanställa dem till resor med datum, anteckningar och bilagor.
Att köra Trip på din egen VPS håller varje POI, resplan och länk till resesällskap inom infrastruktur du kontrollerar. Det finns ingen telemetri, ingen reklam och ingen tredjeparts-molntjänst – dina destinationer och resplaner lämnar aldrig din server, medan OIDC-integration låter dig ansluta Trip till en befintlig enkel inloggning när du så önskar.
Viktiga funktioner i Trip
Interaktiva POI-kartor
Släpp, kategorisera och filtrera intressepunkter på anpassningsbara kartbrickor byggda på Leaflet för snabb, mobilvänlig utforskning.
Flerdagarsresplaner
Gruppera intressanta platser i dag-för-dag-reseplaner med anteckningar, kostnader och bilagor så att hela planen finns samlad på ett ställe.
Resesamarbete
Dela resor med resesällskap så att alla ser samma resplan och uppdateringar utan att jonglera med chattkonversationer eller kalkylblad.
OIDC engångsinloggning
Valfri OpenID Connect-inloggning låter dig återanvända din befintliga identitetsleverantör istället för att hantera ett separat Trip-konto.
Integritet som standard
Ingen telemetri, spårning eller annonser — varje plats, foto och resa stannar på din VPS under din direkta kontroll.
Lättviktig SQLite
Enkel container med SQLite och en enda lagringsvolym, vilket gör säkerhetskopiering och migrering till en enkel filkopiering.
Varför köra Trip på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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