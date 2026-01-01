Installera DumbPad med ett klick.
Löjligt enkelt, självhostat delat anteckningsblock med realtidssamarbete, markdown-förhandsgranskning, fuzzy-sökning och valfritt PIN-skydd.
Välj en VPS-prenumeration för DumbPad
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med DumbPad
DumbPad är en medvetet minimal, självhostad anteckningsapplikation från DumbWare.io, byggd kring idén att snabbt delad text sällan behöver konton, databaser eller någon av den komplexitet som följer med fullständiga samarbetslösningar. Anteckningsblock lagras som vanliga filer på disk, vilket gör säkerhetskopiering till en enkel filkopia och migreringar triviala.
Flera användare kan redigera samma anteckningsblock i realtid, söka igenom anteckningsblock med fuzzy matching och förhandsgranska markdown med GitHub-liknande varningar, tabeller och syntaxmarkerade kodblock. Valfritt 4-10-siffrigt PIN-skydd säkrar åtkomst på delade servrar, medan stöd för Progressive Web App låter dig installera DumbPad på vilken enhet som helst för offline-åtkomst. Självhostning på en VPS håller dina anteckningar privata, tillgängliga från varje webbläsare och fria från ändringar från tredjepartstjänster.
Viktiga funktioner i DumbPad
Realtidssamarbete
Flera användare kan redigera samma anteckningsblock samtidigt, vilket synkroniserar ändringarna i alla anslutna webbläsare.
Markdown med förhandsvisningar
Rendera GitHub-liknande varningsblock, utökade tabeller, syntaxmarkerad kod och utfällbara detaljer direkt i redigeraren.
Fuzzig sökning
Hitta vilket anteckningsblock som helst direkt genom att söka i både filnamn och hela filinnehållet med flexibel matchning.
Valfritt PIN-skydd
Ange en PIN-kod på 4-10 siffror för att begränsa åtkomsten på delade servrar utan att tvinga fram ett fullständigt konto- eller användarhanteringssystem.
Ingen databas krävs
Anteckningsblock finns som vanliga filer på disken – säkerhetskopior är en filkopia och migreringar tar sekunder, utan något schema att oroa sig för.
Progressiv webbapp
Installera DumbPad på telefoner, surfplattor eller datorer för att få åtkomst offline utan att öppna en webbläsarflik varje gång.
Varför köra DumbPad på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.