DumbPad är en medvetet minimal, självhostad anteckningsapplikation från DumbWare.io, byggd kring idén att snabbt delad text sällan behöver konton, databaser eller någon av den komplexitet som följer med fullständiga samarbetslösningar. Anteckningsblock lagras som vanliga filer på disk, vilket gör säkerhetskopiering till en enkel filkopia och migreringar triviala.

Flera användare kan redigera samma anteckningsblock i realtid, söka igenom anteckningsblock med fuzzy matching och förhandsgranska markdown med GitHub-liknande varningar, tabeller och syntaxmarkerade kodblock. Valfritt 4-10-siffrigt PIN-skydd säkrar åtkomst på delade servrar, medan stöd för Progressive Web App låter dig installera DumbPad på vilken enhet som helst för offline-åtkomst. Självhostning på en VPS håller dina anteckningar privata, tillgängliga från varje webbläsare och fria från ändringar från tredjepartstjänster.