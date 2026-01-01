Installera Faktory med en klicksinstallation.
Högpresterande, språkoberoende server för bakgrundsjobb med ett inbyggt webbgränssnitt för övervakning och hantering av jobb.
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Vad du kan bygga med Faktory
Faktory är en fristående bakgrundsjobbserver som erbjuder kraftfull jobbhantering för alla programmeringsspråk. Den tillhandahåller ett enkelt protokollbaserat gränssnitt så att arbetare skrivna i Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP och fler alla kan dela samma jobbinfrastruktur utan att vara bundna till ett enda språks ekosystem.
Att själv hosta Faktory på din VPS ger dig full kontroll över jobbköer, omförsökslogik och prestandadata. Den inbyggda webbpanelen låter dig övervaka genomströmning, inspektera misslyckade jobb och hantera köer i realtid utan ytterligare verktyg.
Viktiga funktioner i Faktory
Språkoberoende design
Alla språk med ett Faktory-klientbibliotek kan köa och bearbeta jobb, vilket gör det enkelt att integrera över polyglotta stackar.
Inbyggd webböversikt
Övervaka ködjup, jobbgenomströmning och fel via ett intuitivt webbläsarbaserat användargränssnitt som är tillgängligt direkt.
Pålitlig jobbpersistens
Systemet lagrar jobb på disk med hjälp av en inbäddad Redis-kompatibel lagring, vilket säkerställer att inget arbete går förlorat vid omstarter eller fel.
Automatiska återförsök
Systemet återförsöker automatiskt misslyckade jobb med konfigurerbara fördröjningsscheman och minskar därmed behovet av manuell inblandning vid tillfälliga fel.
Köprioritering
Dirigera jobb till namngivna köer med konfigurerbara vikter, så att systemet alltid behandlar högprioriterat arbete först.
Varför köra Faktory på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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