Faktory är en fristående bakgrundsjobbserver som erbjuder kraftfull jobbhantering för alla programmeringsspråk. Den tillhandahåller ett enkelt protokollbaserat gränssnitt så att arbetare skrivna i Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP och fler alla kan dela samma jobbinfrastruktur utan att vara bundna till ett enda språks ekosystem.

Att själv hosta Faktory på din VPS ger dig full kontroll över jobbköer, omförsökslogik och prestandadata. Den inbyggda webbpanelen låter dig övervaka genomströmning, inspektera misslyckade jobb och hantera köer i realtid utan ytterligare verktyg.