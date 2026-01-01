Installera Grafana Tempo med en klicksinstallation.
Distribuerad spårningsbackend med öppen källkod, kompatibel med OpenTelemetry, Jaeger och Zipkin, med inbyggd Grafana-visualisering.
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Vad du kan bygga med Grafana Tempo
Grafana Tempo är en distribuerad spårningsbackend för högskaliga system, utformad för att ta emot spår från OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin och andra källor utan att kräva komplex infrastruktur. Till skillnad från spårningslagring som är beroende av Elasticsearch eller Cassandra, lagrar Tempo spårdata i objektlagring, vilket gör det kostnadseffektivt i stor skala. Det integreras nativt med Grafana för att låta ingenjörer hoppa från ett Prometheus-mått eller en Loki-loggrad direkt till motsvarande spår.
Denna mall paketerar Tempo med Grafana Alloy som OpenTelemetry-insamlare, Prometheus för mätvärden och Grafana som visualiseringslager – vilket ger dig en fristående distribuerad spårningsstack som du helt äger och kontrollerar på din VPS.
Viktiga funktioner i Grafana Tempo
OpenTelemetry Native
Tar emot spår via OTLP gRPC och HTTP, Jaeger- och Zipkin-protokoll så att alla instrumenterade applikationer kan skicka data utan leverantörsspecifika SDK:er.
Mätvärden från spårningar
Genererar automatiskt RED-mätvärden (frekvens, fel, varaktighet) från span-data via mätvärdesgeneratorn, vilket fyller Prometheus med insikter på tjänstenivå utan extra instrumentering.
Grafana-integration
Förkonfigurerad Grafana-datakälla låter dig hoppa från vilken metrik eller loggrad som helst till det korrelerade spåret med ett klick, vilket påskyndar rotorsaksanalysen.
TraceQL-frågespråk
Ett specialbyggt frågespråk låter dig filtrera och aggregera spår efter tjänst, varaktighet, felstatus och span-attribut med en precision som ad hoc-sökning inte kan matcha.
Kostnadseffektiv lagring
Lagrar spårningsdata på lokal disk utan att kräva Elasticsearch eller Cassandra, vilket håller infrastrukturen enkel och driftskostnaderna förutsägbara.
Visualisering av tjänstegraf
Skapar tjänstberoendekartor från spårningsdata och visar dem i Grafana, vilket ger teamen en ständigt uppdaterad vy över tjänstekommunikation och latens.
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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