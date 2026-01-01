Grafana Tempo är en distribuerad spårningsbackend för högskaliga system, utformad för att ta emot spår från OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin och andra källor utan att kräva komplex infrastruktur. Till skillnad från spårningslagring som är beroende av Elasticsearch eller Cassandra, lagrar Tempo spårdata i objektlagring, vilket gör det kostnadseffektivt i stor skala. Det integreras nativt med Grafana för att låta ingenjörer hoppa från ett Prometheus-mått eller en Loki-loggrad direkt till motsvarande spår.

Denna mall paketerar Tempo med Grafana Alloy som OpenTelemetry-insamlare, Prometheus för mätvärden och Grafana som visualiseringslager – vilket ger dig en fristående distribuerad spårningsstack som du helt äger och kontrollerar på din VPS.