Installera Remmina med ettklicksinstallation.
Flerprotokolls fjärrskrivbordsklient som stöder RDP, VNC, SSH och SPICE, åtkomlig från vilken webbläsare som helst.
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Vad du kan bygga med Remmina
Remmina är en funktionsrik fjärrskrivbordsklient som stöder RDP-, VNC-, SSH- och SPICE-protokoll inom en enda applikation, levererad via ett webbläsarbaserat gränssnitt. Genom att containerisera Remmina på en VPS får man tillgång till Windows-servrar, Linux-datorer och virtuella maskiner från vilken enhet som helst — hanterade bärbara datorer, surfplattor eller offentliga datorer — utan att installera lokala klienter eller konfigurera programvara per enhet.
Att centralisera Remmina på en VPS skapar en säker jump host där anslutningsprofiler och inloggningsuppgifter lagras på kontrollerad infrastruktur istället för att vara utspridda över slutenheter. Team drar nytta av delad, konsekvent konfigurerad åtkomst till alla fjärrsystem, och nya medlemmar kan ansluta till varje nödvändig server omedelbart utan individuell installation.
Viktiga funktioner i Remmina
Flerprotokollsåtkomst
Anslut via RDP, VNC, SSH eller SPICE från samma gränssnitt och hantera Windows-servrar, Linux-datorer och virtuella KVM-maskiner på ett och samma ställe.
Webbläsarbaserat gränssnitt
Du kan komma åt fjärrsystem från valfri enhet med en webbläsare – du behöver inte installera någon lokal klient på hanterade bärbara datorer, surfplattor eller delade arbetsstationer.
Sparade anslutningsprofiler
Lagra anslutningsdetaljer och inloggningsuppgifter för varje fjärrsystem så att team kan ansluta direkt utan att behöva ange värdnamn och autentiseringsdata igen.
Urklipp och filöverföring
Dela innehåll i urklipp och överför filer mellan din lokala session och fjärrsystem via protokoll som stöds för sömlösa arbetsflöden mellan maskiner.
Centraliserad lagring av autentiseringsuppgifter
Lagra lösenord för fjärråtkomst på säker VPS-infrastruktur istället för på slutenheter som riskerar förlust, stöld eller kompromettering.
Varför köra Remmina på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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