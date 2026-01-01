Remmina är en funktionsrik fjärrskrivbordsklient som stöder RDP-, VNC-, SSH- och SPICE-protokoll inom en enda applikation, levererad via ett webbläsarbaserat gränssnitt. Genom att containerisera Remmina på en VPS får man tillgång till Windows-servrar, Linux-datorer och virtuella maskiner från vilken enhet som helst — hanterade bärbara datorer, surfplattor eller offentliga datorer — utan att installera lokala klienter eller konfigurera programvara per enhet.

Att centralisera Remmina på en VPS skapar en säker jump host där anslutningsprofiler och inloggningsuppgifter lagras på kontrollerad infrastruktur istället för att vara utspridda över slutenheter. Team drar nytta av delad, konsekvent konfigurerad åtkomst till alla fjärrsystem, och nya medlemmar kan ansluta till varje nödvändig server omedelbart utan individuell installation.