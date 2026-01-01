Picsur är en lättviktig, egenhostad bildvärdsplattform utformad för individer och team som vill ha full kontroll över sin infrastruktur för bilddelning. Ladda upp bilder, få omedelbara delbara länkar och konfigurera utgångstider – allt utan att förlita dig på tredjepartstjänster som komprimerar innehåll, visar annonser eller raderar filer utan förvarning.

Med PostgreSQL för tillförlitlig metadatalagring stöder Picsur PNG, JPEG, GIF, WebP och AVIF med automatisk formatkonvertering och optimering. Dess REST API gör det enkelt att integrera programmatiska bilduppladdningar i befintliga verktyg och arbetsflöden på din VPS.