Driftsätt Picsur med enklicksinstallation.
Självhostad plattform för bildhosting med omedelbara delbara länkar, formatkonvertering och kontroller för utgångsdatum – inga annonser, ingen spårning.
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Vad du kan bygga med Picsur
Picsur är en lättviktig, egenhostad bildvärdsplattform utformad för individer och team som vill ha full kontroll över sin infrastruktur för bilddelning. Ladda upp bilder, få omedelbara delbara länkar och konfigurera utgångstider – allt utan att förlita dig på tredjepartstjänster som komprimerar innehåll, visar annonser eller raderar filer utan förvarning.
Med PostgreSQL för tillförlitlig metadatalagring stöder Picsur PNG, JPEG, GIF, WebP och AVIF med automatisk formatkonvertering och optimering. Dess REST API gör det enkelt att integrera programmatiska bilduppladdningar i befintliga verktyg och arbetsflöden på din VPS.
Viktiga funktioner i Picsur
Direkta delningslänkar
Ladda upp en bild och få omedelbart en ren direktlänk som du kan klistra in i chattar, dokumentation eller e-postmeddelanden.
Formatkonvertering
Automatisk konverterar och optimerar bilder mellan PNG-, JPEG-, GIF-, WebP- och AVIF-format för effektiv webbleverans.
Utgångskontroller
Ställ in konfigurerbara utgångstider för delade bilder så att länkar automatiskt slutar fungera efter en vald period för säker tillfällig delning.
Fleranvändarhantering
Administratörskontroller och användarkonton låter dig hantera åtkomst, lagringskvoter och behörigheter för ett team eller en organisation.
REST API
API för programmatisk uppladdning och hantering integrerar Picsur med CI/CD-pipelines, skärmbildsverktyg och andra automatiseringsarbetsflöden.
Varför köra Picsur på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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