Trailarr är ett öppen källkod-komplement till arr-mediestacken som hittar, laddar ner och arkiverar trailers vid sidan av filmer och TV-serier som redan hanteras av Radarr och Sonarr. Det ansluter till flera Radarr-, Sonarr- och Plex-instanser, upptäcker om en trailer redan finns och använder yt-dlp med FFmpeg för att hämta saknade trailers i den upplösning och med den codec du väljer.

Att köra Trailarr på en egen VPS håller trailer-arbetsflödet igång kontinuerligt utan att belasta en hemmaserver, och nedladdade filer hamnar i samma bibliotekssökvägar som din medieserver redan skannar. Anpassningsbara namngivningskonventioner, kvalitetsprofiler och händelsehistorik gör det enkelt att upprätthålla en komplett trailersamling som fungerar med Plex, Jellyfin, Emby och Kodi.