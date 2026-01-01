Installera Trailarr med ett klick.
Ladda ner och organisera automatiskt film- och TV-trailers för dina mediebibliotek i Radarr och Sonarr.
Välj en VPS-prenumeration för Trailarr
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Trailarr
Trailarr är ett öppen källkod-komplement till arr-mediestacken som hittar, laddar ner och arkiverar trailers vid sidan av filmer och TV-serier som redan hanteras av Radarr och Sonarr. Det ansluter till flera Radarr-, Sonarr- och Plex-instanser, upptäcker om en trailer redan finns och använder yt-dlp med FFmpeg för att hämta saknade trailers i den upplösning och med den codec du väljer.
Att köra Trailarr på en egen VPS håller trailer-arbetsflödet igång kontinuerligt utan att belasta en hemmaserver, och nedladdade filer hamnar i samma bibliotekssökvägar som din medieserver redan skannar. Anpassningsbara namngivningskonventioner, kvalitetsprofiler och händelsehistorik gör det enkelt att upprätthålla en komplett trailersamling som fungerar med Plex, Jellyfin, Emby och Kodi.
Viktiga funktioner i Trailarr
Radarr och Sonarr synkronisering
Ansluter till flera Radarr-, Sonarr- och Plex-instanser för att upptäcka varje övervakad film och TV-serie utan manuella importer.
Automatiska trailer-nedladdningar
Den använder yt-dlp och FFmpeg i bakgrunden för att hämta trailers och omkoda dem till din önskade upplösning, codec och ljudinställningar.
Kvalitetsprofiler
Definiera upplösning, format och filterregler per profil så att varje bibliotek får trailers som matchar dess kvalitetsstandarder.
Plex namnkonventioner
Sparar trailers bredvid mediefiler med Plex-liknande namn så att Plex, Jellyfin, Emby och Kodi plockar upp dem utan extra konfiguration.
Hårdvaruacceleration
Valfri VAAPI- och NVIDIA-acceleration påskyndar transkodning av trailers och håller CPU-användningen låg i stora bibliotek.
Händelsehistorik och loggar
Inbyggd händelsespårning och detaljerade loggar visar exakt vilka trailers man laddade ner, hoppade över eller som misslyckades, för enkel felsökning.
Varför köra Trailarr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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