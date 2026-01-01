Installera Mailtrain med en klicksinstallation.
Självhostad nyhetsbrevsplattform för att skapa, schemalägga och skicka massutskick av e-postkampanjer till prenumerantlistor.
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Vad du kan bygga med Mailtrain
Mailtrain är en öppen källkod, självhyst nyhetsbrevsapplikation byggd på Node.js med stöd för storskaliga e-postkampanjer. Den erbjuder fullständig hantering av prenumerantlistor, segmentering, MJML-baserade e-postmallar, A/B-testning, kampanjautomatisering och detaljerad analys – allt körs på infrastruktur som du kontrollerar.
Till skillnad från SaaS-e-postplattformar som tar betalt per prenumerant eller per utskick, ger Mailtrain dig obegränsad utskickskapacitet via din egen SMTP-leverantör. Dina prenumerantdata, kampanjhistorik och engagemangsanalys stannar på din egen VPS, utan avgifter per e-post och utan leverantörslåsning. Denna distribution inkluderar MariaDB, Redis och MongoDB för komplett omedelbar drift.
Viktiga funktioner i Mailtrain
Prenumerantlistahantering
Skapa och hantera flera prenumerantlistor med anpassade fält, segmentering och automatiserad listrensning för att hålla din publik organiserad.
Kampanjautomatisering
Bygg automatiserade e-postflöden och RSS-baserade kampanjer som skickar ut automatiskt baserat på prenumerantåtgärder eller schemalagda intervaller.
MJML e-postmallar
Designa responsiva e-postmallar med MJML-ramverket direkt i webbläsaren med en inbyggd visuell redigerare för pixelperfekta layouter.
A/B-testning
Kör A/B-tester på ämnesrader och innehåll för att optimera öppningsfrekvenser och klickfrekvenser innan du skickar till hela din lista.
Kampanjanalys
Spåra öppningar, klick, avregistreringar och studsar per kampanj med detaljerade rapporter för att mäta och förbättra e-postprestanda över tid.
Fleranvändaråtkomst
Ge teammedlemmar rollbaserad åtkomst med detaljerade behörigheter och hierarkiska namnutrymmen för att hantera kampanjer över avdelningar eller klienter.
Varför köra Mailtrain på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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