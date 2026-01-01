Mailtrain är en öppen källkod, självhyst nyhetsbrevsapplikation byggd på Node.js med stöd för storskaliga e-postkampanjer. Den erbjuder fullständig hantering av prenumerantlistor, segmentering, MJML-baserade e-postmallar, A/B-testning, kampanjautomatisering och detaljerad analys – allt körs på infrastruktur som du kontrollerar.

Till skillnad från SaaS-e-postplattformar som tar betalt per prenumerant eller per utskick, ger Mailtrain dig obegränsad utskickskapacitet via din egen SMTP-leverantör. Dina prenumerantdata, kampanjhistorik och engagemangsanalys stannar på din egen VPS, utan avgifter per e-post och utan leverantörslåsning. Denna distribution inkluderar MariaDB, Redis och MongoDB för komplett omedelbar drift.