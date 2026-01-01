Homepage är en snabb, säker och mycket anpassningsbar applikationsöversikt som fungerar som en central hubb för alla dina egenhostade tjänster. Den konfigureras helt via YAML-filer, integrerar med Docker för att automatiskt upptäcka körande containrar, visar live systemmått och tjänstehälsa, och stöder över 100 tredjepartsintegrationer för realtidsdatawidgetar. Dess helt statiska arkitektur innebär att den laddas omedelbart och kräver minimala serverresurser.

Att distribuera Homepage på din VPS med direkt Docker-socketåtkomst skapar en dynamisk, självuppdaterande översikt som speglar din live-infrastruktur — nya containrar visas automatiskt, vilket håller din översikt korrekt när din stack växer, utan manuell omkonfigurering.