Installera hemsida med ett klick.
Modern, helt statisk applikationspanel med automatisk upptäckt av Docker-containrar och över 100 tjänsteintegrationer.
Välj en VPS-prenumeration för Homepage
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Homepage
Homepage är en snabb, säker och mycket anpassningsbar applikationsöversikt som fungerar som en central hubb för alla dina egenhostade tjänster. Den konfigureras helt via YAML-filer, integrerar med Docker för att automatiskt upptäcka körande containrar, visar live systemmått och tjänstehälsa, och stöder över 100 tredjepartsintegrationer för realtidsdatawidgetar. Dess helt statiska arkitektur innebär att den laddas omedelbart och kräver minimala serverresurser.
Att distribuera Homepage på din VPS med direkt Docker-socketåtkomst skapar en dynamisk, självuppdaterande översikt som speglar din live-infrastruktur — nya containrar visas automatiskt, vilket håller din översikt korrekt när din stack växer, utan manuell omkonfigurering.
Viktiga funktioner i Homepage
Docker autoupptäckt
Upptäcker automatiskt körande containrar via Docker-socketen och lägger till dem i din översikt utan manuell inmatning.
100+ Tjänsteintegrationer
Visa livedata från Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox och dussintals andra populära egenhostade tjänster direkt på instrumentpanelens widgetar.
YAML-baserad konfiguration
Versionshantera hela din instrumentpanelkonfiguration i YAML-filer, vilket gör det enkelt att replikera eller migrera mellan miljöer.
Systemresurswidgetar
Inbyggda widgetar visar CPU-, minnes- och diskanvändning i realtid så att du kan övervaka serverns hälsa från din startsida.
Anpassad CSS och JS
Injicera anpassad CSS och JavaScript för att skräddarsy kontrollpanelens utseende utöver de inbyggda temamöjligheterna.
Varför köra Homepage på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
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