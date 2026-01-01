Grafana är världens mest populära plattform för observerbarhet med öppen källkod, som över 20 miljoner användare förlitar sig på för att omvandla tidsseriedata till handlingsbara instrumentpaneler. Den ansluter till fler än 100 datakällor – Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, molnleverantörer och mer – vilket låter team visualisera och varna för data från varje hörn av sin infrastruktur i ett enda enhetligt gränssnitt.

Att själv hosta Grafana på din VPS eliminerar avgifter för molnutgång och pris per användare, samtidigt som instrumentpanelkonfigurationer, frågehistorik och mätvärdesdata hålls helt inom din egen infrastruktur – vilket är avgörande för efterlevnadskänsliga miljöer och team som övervakar interna system som inte är nåbara från det offentliga internet.