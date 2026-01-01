Installera Grafana genom en ettklicksinstallation.
Ledande observabilitetsplattform med öppen källkod för att visualisera mätvärden, loggar och spårningar från valfri datakälla.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Grafana
Grafana är världens mest populära plattform för observerbarhet med öppen källkod, som över 20 miljoner användare förlitar sig på för att omvandla tidsseriedata till handlingsbara instrumentpaneler. Den ansluter till fler än 100 datakällor – Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, molnleverantörer och mer – vilket låter team visualisera och varna för data från varje hörn av sin infrastruktur i ett enda enhetligt gränssnitt.
Att själv hosta Grafana på din VPS eliminerar avgifter för molnutgång och pris per användare, samtidigt som instrumentpanelkonfigurationer, frågehistorik och mätvärdesdata hålls helt inom din egen infrastruktur – vilket är avgörande för efterlevnadskänsliga miljöer och team som övervakar interna system som inte är nåbara från det offentliga internet.
Viktiga funktioner i Grafana
100+ Datakällor
Anslut Grafana till Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, molnleverantörer och dussintals fler utan att behöva skriva anpassade adaptrar.
Rikt visualiseringsbibliotek
Välj bland grafer, värmekartor, histogram, geokartor, statistikpaneler och hundratals community-plugins för att presentera varje mätvärde i det mest intuitiva formatet.
Kraftfulla aviseringar
Definiera tröskelbaserade eller avvikelsedetekteringsvarningar och dirigera aviseringar till Slack, PagerDuty, e-post, webhooks och mer från en enda varningsmotor.
Översiktsmallar
Använd variabler och mallfrågor för att bygga en enda återanvändbar instrumentpanel som dynamiskt filtrerar efter värd, tjänst, region eller någon annan dimension.
Enhetlig observabilitet
Koppla samman mätvärden, loggar och distribuerade spårningar sida vid sida på en plattform, vilket minskar den genomsnittliga tiden för att diagnostisera och åtgärda incidenter.
Varför köra Grafana på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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