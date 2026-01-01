Driftsätt Apache ShenYu med ett klick.
Högpresterande Java-baserad API-gateway för tjänsteproxy, protokollkonvertering och API-styrning i stor skala.
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Vad du kan bygga med Apache ShenYu
Apache ShenYu är en öppen källkod, Java-native API-gateway byggd för mikrotjänstmiljöer som kräver hög genomströmning och låg latens. Den fungerar som en enhetlig ingångspunkt för routing, protokollkonvertering och trafikstyrning över tjänster byggda på Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket och mer. En hot-swappable plugin-arkitektur låter dig aktivera eller inaktivera trafikstyrningspolicyer — hastighetsbegränsning, autentisering, WAF, kretsbrytning — utan att starta om gatewayen.
Den medföljande administratörskonsolen ger ditt team realtidsinsyn och dynamisk kontroll över routingregler, väljare och systembehörigheter via en webbläsarbaserad översikt. Att själv hosta ShenYu på din egen VPS håller API-trafiken inom din infrastruktur, eliminerar kostnader för utgående trafik per förfrågan i molnet och låter dig upprätthålla styrningspolicyer utan att vara beroende av en hanterad API-gatewaytjänst.
Viktiga funktioner i Apache ShenYu
Insticksmoduler som kan bytas under drift
Aktivera, inaktivera eller omkonfigurera trafikinsticksmoduler – hastighetsbegränsning, autentisering, WAF och mer – under körtid utan att starta om gatewayen eller störa den pågående trafiken.
Multi-protokollstöd
Proxya förfrågningar över Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket och MQTT från en enda gateway-ingångspunkt.
Dynamisk trafikkontroll
Definiera routningsväljare och regler via administratörsgränssnittet som omedelbart träder i kraft, vilket ger driftteamen finkornig kontroll över vilken uppströmsinstans som tar emot varje begäran.
Inbyggd observerbarhet
Distribuerad spårning, mätvärdesexport och integrationer för strukturerad loggning ger dig fullständig insyn i API-latens och felfrekvenser över alla proxierade tjänster.
OAuth 2.0 och JWT auth
Säkra API:er med OAuth 2.0, JWT-tokenvalidering eller anpassad signaturverifiering på gateway-lagret innan förfrågningar når dina backend-tjänster.
Varför köra Apache ShenYu på Hostinger
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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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