Apache ShenYu är en öppen källkod, Java-native API-gateway byggd för mikrotjänstmiljöer som kräver hög genomströmning och låg latens. Den fungerar som en enhetlig ingångspunkt för routing, protokollkonvertering och trafikstyrning över tjänster byggda på Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket och mer. En hot-swappable plugin-arkitektur låter dig aktivera eller inaktivera trafikstyrningspolicyer — hastighetsbegränsning, autentisering, WAF, kretsbrytning — utan att starta om gatewayen.

Den medföljande administratörskonsolen ger ditt team realtidsinsyn och dynamisk kontroll över routingregler, väljare och systembehörigheter via en webbläsarbaserad översikt. Att själv hosta ShenYu på din egen VPS håller API-trafiken inom din infrastruktur, eliminerar kostnader för utgående trafik per förfrågan i molnet och låter dig upprätthålla styrningspolicyer utan att vara beroende av en hanterad API-gatewaytjänst.