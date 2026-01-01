Installera Cross-seed med en klicksinstallation
Automatiserat verktyg för cross-seeding som hittar matchande torrentar över privata trackrar för att maximera din seedingkvot.
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Vad du kan bygga med Cross-seed
Cross-seed är ett automatiseringsverktyg med öppen källkod som är utformat för att hjälpa torrentanvändare att hitta och lägga till cross-seeds – torrents som finns på flera privata trackers men delar identiska filer. Genom att jämföra dina befintliga nedladdningar med indexerare som Prowlarr eller Jackett, identifierar det matchande releaser och lägger till dem i din torrentklient automatiskt, vilket låter dig seeda på ytterligare trackers utan att ladda ner någon data igen.
Att köra Cross-seed på en VPS säkerställer kontinuerlig drift dygnet runt, och skannar efter nya cross-seed-möjligheter när de uppstår. Det integreras med populära torrentklienter som qBittorrent, Deluge och rTorrent, och stöder databaserad matchning som fungerar även när releasenamn skiljer sig åt mellan trackers.
Viktiga funktioner i Cross-seed
Automatisk korssådd
Skannar dina befintliga nedladdningar och hittar matchande torrents på andra trackers så att du kan seeda mer utan att ladda ner något extra.
Multi-tracker support
Ansluter till Prowlarr eller Jackett för att söka bland dussintals privata och offentliga trackers samtidigt från en enda konfiguration.
Torrentklientintegration
Fungerar inbyggt med qBittorrent, Deluge, Transmission och rTorrent för att injicera cross-seed-torrenter direkt i din klient.
Databaserad matchning
Matchar torrenter baserat på filinnehåll och storlek snarare än bara namn, och fångar upp korsseedning även när releasetitlarna skiljer sig åt mellan trackers.
Daemon-läge
Fungerar som en permanent bakgrundstjänst som övervakar nya nedladdningar och automatiskt hittar möjligheter till korssådd i realtid.
Varför köra Cross-seed på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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