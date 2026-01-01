Cross-seed är ett automatiseringsverktyg med öppen källkod som är utformat för att hjälpa torrentanvändare att hitta och lägga till cross-seeds – torrents som finns på flera privata trackers men delar identiska filer. Genom att jämföra dina befintliga nedladdningar med indexerare som Prowlarr eller Jackett, identifierar det matchande releaser och lägger till dem i din torrentklient automatiskt, vilket låter dig seeda på ytterligare trackers utan att ladda ner någon data igen.

Att köra Cross-seed på en VPS säkerställer kontinuerlig drift dygnet runt, och skannar efter nya cross-seed-möjligheter när de uppstår. Det integreras med populära torrentklienter som qBittorrent, Deluge och rTorrent, och stöder databaserad matchning som fungerar även när releasenamn skiljer sig åt mellan trackers.