Installera ONLYOFFICE Docs med ettklicksinstallation.
Självhostad online-kontorssvit som erbjuder samarbetsredigering i realtid av Word-, Excel- och PowerPoint-filer i din webbläsare.
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Vad du kan bygga med ONLYOFFICE Docs
ONLYOFFICE Docs (Document Server) är en online-kontorssvit med öppen källkod som möjliggör webbläsarbaserad samarbetsredigering av DOCX-, XLSX-, PPTX-, ODT-, ODS-, ODP-, PDF- och andra format på din egen server. Den erbjuder pixelperfekt kompatibilitet med Microsoft Office-format, vilket gör den till en sömlös ersättning för molnbaserade kontorsverktyg utan att dina dokument exponeras för tredjepartstjänster.
Att själv hosta ONLYOFFICE Docs prioriterar dokumentsäkerhet – filerna lämnar aldrig din infrastruktur. Den integreras med Nextcloud, ownCloud, Seafile och dussintals andra plattformar via officiella anslutningar och använder JWT-tokensäkerhet för att skydda API-åtkomst. Community Edition stöder upp till 20 samtidiga redigeringsanslutningar utan kostnad.
Viktiga funktioner i ONLYOFFICE Docs
Realtidssamarbete
Flera användare kan samredigera dokument, kalkylblad och presentationer samtidigt med markörspårning i realtid, kommentarer och spårning av ändringar.
MS Office-kompatibilitet
Öppna, redigera och spara DOCX-, XLSX- och PPTX-filer med hög kvalitet — inga artefakter vid formatkonvertering eller layoutförskjutningar.
Flerformatsstöd
Stöder DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF och mer i dokument-, kalkylblads- och presentationsredigerarna.
JWT API-säkerhet
JSON Web Token-validering säkrar varje API-förfrågan, vilket säkerställer att endast auktoriserade integrationer och användare kan komma åt dokumentationsservern.
Nextcloud och Seafile-integration
Officiella anslutningar för Nextcloud, ownCloud, Seafile och över 40 andra plattformar förvandlar ONLYOFFICE Docs till en integrerad backend för samarbetsredigering.
PDF-redigerare och formulär
Redigera PDF-filer och skapa ifyllbara PDF-formulär direkt i webbläsaren utan ytterligare programvara eller insticksprogram.
Varför köra ONLYOFFICE Docs på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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