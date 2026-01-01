Upp till 69 % rabatt på ONLYOFFICE Docs

Installera ONLYOFFICE Docs med ettklicksinstallation.

Självhostad online-kontorssvit som erbjuder samarbetsredigering i realtid av Word-, Excel- och PowerPoint-filer i din webbläsare.

Lansera din applikation direkt
Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
121,90kr/mån
Välj plan
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera ONLYOFFICE Docs med ettklicksinstallation.

Välj en VPS-prenumeration för ONLYOFFICE Docs

69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs (Document Server) är en online-kontorssvit med öppen källkod som möjliggör webbläsarbaserad samarbetsredigering av DOCX-, XLSX-, PPTX-, ODT-, ODS-, ODP-, PDF- och andra format på din egen server. Den erbjuder pixelperfekt kompatibilitet med Microsoft Office-format, vilket gör den till en sömlös ersättning för molnbaserade kontorsverktyg utan att dina dokument exponeras för tredjepartstjänster.

Att själv hosta ONLYOFFICE Docs prioriterar dokumentsäkerhet – filerna lämnar aldrig din infrastruktur. Den integreras med Nextcloud, ownCloud, Seafile och dussintals andra plattformar via officiella anslutningar och använder JWT-tokensäkerhet för att skydda API-åtkomst. Community Edition stöder upp till 20 samtidiga redigeringsanslutningar utan kostnad.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i ONLYOFFICE Docs

Realtidssamarbete

Flera användare kan samredigera dokument, kalkylblad och presentationer samtidigt med markörspårning i realtid, kommentarer och spårning av ändringar.

MS Office-kompatibilitet

Öppna, redigera och spara DOCX-, XLSX- och PPTX-filer med hög kvalitet — inga artefakter vid formatkonvertering eller layoutförskjutningar.

Flerformatsstöd

Stöder DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF och mer i dokument-, kalkylblads- och presentationsredigerarna.

JWT API-säkerhet

JSON Web Token-validering säkrar varje API-förfrågan, vilket säkerställer att endast auktoriserade integrationer och användare kan komma åt dokumentationsservern.

Nextcloud och Seafile-integration

Officiella anslutningar för Nextcloud, ownCloud, Seafile och över 40 andra plattformar förvandlar ONLYOFFICE Docs till en integrerad backend för samarbetsredigering.

PDF-redigerare och formulär

Redigera PDF-filer och skapa ifyllbara PDF-formulär direkt i webbläsaren utan ytterligare programvara eller insticksprogram.

Varför köra ONLYOFFICE Docs på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

Kontrollerar...

Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
Kom igång nu
Lansera lokalt. Väx globalt.

Docker VPS hosting du kan lita på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀

Noel
Noel

Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.

Omkar
Omkar

Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.

Sylvain
Sylvain

Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.

Martin K
Martin K

Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.

30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

Prova riskfritt med vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Se vår återbetalningspolicy för mer information.

Kom igång nu

Utforska fler appar att distribuera

AFFiNE

AFFiNE

Allt-i-ett arbetsyta för dokument, whiteboards och databaser med AI.

Distribuera
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy är en AI-driven arbetsyta med öppen källkod och ett Notion-alternativ

Distribuera
BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistisk självhyst vanespårare fokuserad på dagliga incheckningar och serier

Distribuera
Se alla applikationer

Vi bryr oss om din integritet

Denna webbplats använder cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att få data om hur du interagerar med den, samt för marknadsföringssyften. Genom att acceptera godkänner du att lagra cookies på din enhet för annonsinriktning, anpassning och analys enligt beskrivningen i vår Cookiepolicy.