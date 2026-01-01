ONLYOFFICE Docs (Document Server) är en online-kontorssvit med öppen källkod som möjliggör webbläsarbaserad samarbetsredigering av DOCX-, XLSX-, PPTX-, ODT-, ODS-, ODP-, PDF- och andra format på din egen server. Den erbjuder pixelperfekt kompatibilitet med Microsoft Office-format, vilket gör den till en sömlös ersättning för molnbaserade kontorsverktyg utan att dina dokument exponeras för tredjepartstjänster.

Att själv hosta ONLYOFFICE Docs prioriterar dokumentsäkerhet – filerna lämnar aldrig din infrastruktur. Den integreras med Nextcloud, ownCloud, Seafile och dussintals andra plattformar via officiella anslutningar och använder JWT-tokensäkerhet för att skydda API-åtkomst. Community Edition stöder upp till 20 samtidiga redigeringsanslutningar utan kostnad.