Passbolt är en lösenordshanterare med öppen källkod byggd för team som behöver lagra, dela och granska inloggningsuppgifter på ett säkert sätt. Varje lösenord är end-to-end-krypterat med OpenPGP innan det lämnar webbläsaren — servern ser aldrig dina okrypterade hemligheter. Till skillnad från allmänna valv är Passbolt utformat från grunden för samarbete: ni kan dela enskilda lösenord eller hela mappar med kollegor utan att någonsin exponera den underliggande nyckeln.

Att själva hosta Passbolt på er egen VPS innebär att er databas med inloggningsuppgifter aldrig rör en tredjepartsserver. Ni kontrollerar krypteringsnycklarna, åtkomstloggarna och datalagringspolicyn — ett kritiskt krav för team med efterlevnadsskyldigheter som SOC 2, ISO 27001 eller GDPR.