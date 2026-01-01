Distribuera Passbolt med en klicksinstallation.
Lösenordshanterare för team med öppen källkod, byggd för samarbete, med end-to-end-kryptering och självhostad integritet.
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Vad du kan bygga med Passbolt
Passbolt är en lösenordshanterare med öppen källkod byggd för team som behöver lagra, dela och granska inloggningsuppgifter på ett säkert sätt. Varje lösenord är end-to-end-krypterat med OpenPGP innan det lämnar webbläsaren — servern ser aldrig dina okrypterade hemligheter. Till skillnad från allmänna valv är Passbolt utformat från grunden för samarbete: ni kan dela enskilda lösenord eller hela mappar med kollegor utan att någonsin exponera den underliggande nyckeln.
Att själva hosta Passbolt på er egen VPS innebär att er databas med inloggningsuppgifter aldrig rör en tredjepartsserver. Ni kontrollerar krypteringsnycklarna, åtkomstloggarna och datalagringspolicyn — ett kritiskt krav för team med efterlevnadsskyldigheter som SOC 2, ISO 27001 eller GDPR.
Viktiga funktioner i Passbolt
End-to-end-kryptering
Webbläsaren krypterar alla lösenord med OpenPGP innan den skickar dem till servern, så värden har aldrig tillgång till hemligheter i klartext.
Granulär delning
Dela enskilda lösenord eller mappar med specifika användare eller grupper, med behörighetsbaserade åtkomstkontroller för läs- och skrivrättigheter.
Fullständigt revisionsspår
Systemet loggar varje åtkomst, delning, kopiering och uppdatering med en tidsstämpel och användaridentitet, vilket ger säkerhetsteam en fullständig aktivitetshistorik för autentiseringsuppgifter.
Webbläsartillägg
Officiella tillägg för Chrome och Firefox fyller automatiskt i inloggningsuppgifter på matchande webbplatser direkt från valvet, utan att exponera lösenord i urklippet.
REST API och CLI
Ett komplett REST API och ett officiellt CLI-verktyg låter DevOps-team integrera Passbolt i provisioneringsskript, CI/CD-pipelines och arbetsflöden för rotation av hemligheter.
Varför köra Passbolt på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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