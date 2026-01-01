Installera RStudio Server med en klicksinstallation.
Webbläsarbaserad R IDE för statistiska beräkningar, dataanalys och visualisering utan lokal installation.
Välj en VPS-prenumeration för RStudio Server
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med RStudio Server
RStudio Server är den webbaserade versionen av RStudio IDE, den mest använda utvecklingsmiljön för programmeringsspråket R. Den körs helt i en webbläsare och ger datavetare, statistiker och forskare samma funktionsrika R-miljö som de skulle ha på en lokal dator – skriptredigerare, konsol, plotvisare, pakethanterare och miljöinspektör – utan att kräva att R eller RStudio installeras på varje användares maskin.
Att själv hosta RStudio Server på en VPS ger ditt team en persistent R-miljö som stöds av dedikerad CPU och minne. Analyser, paketinstallationer och stora datamängder stannar på servern istället för att förbruka lokala maskinresurser, vilket gör det praktiskt att köra beräkningsintensiva R-arbetsbelastningar från vilken enhet som helst.
Viktiga funktioner i RStudio Server
Fullständig R IDE i webbläsare
Du kan köra det kompletta RStudio-gränssnittet — skriptredigerare, konsol, miljöbläddrare och diagramvisare — direkt i din webbläsare, utan att behöva en lokal R-installation.
R Markdown-notebooks
Skapa och rendera R Markdown-dokument som kombinerar kod, utdata och prosa till reproducerbara HTML-, PDF- eller Word-rapporter med ett enda klick.
Shiny apputveckling
Bygg och förhandsgranska interaktiva Shiny webbapplikationer direkt från redigeraren med en live-förhandsgranskningspanel för snabb iteration.
Pakethantering
Installera och hantera R-paket från CRAN, Bioconductor och GitHub direkt från IDE:n med automatisk beroendelösning.
Inbyggd Git-integration
Versionshantera skript, analyser och projekt med inbyggt stöd för Git och SVN utan att lämna IDE:n.
Varför köra RStudio Server på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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