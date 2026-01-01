RStudio Server är den webbaserade versionen av RStudio IDE, den mest använda utvecklingsmiljön för programmeringsspråket R. Den körs helt i en webbläsare och ger datavetare, statistiker och forskare samma funktionsrika R-miljö som de skulle ha på en lokal dator – skriptredigerare, konsol, plotvisare, pakethanterare och miljöinspektör – utan att kräva att R eller RStudio installeras på varje användares maskin.

Att själv hosta RStudio Server på en VPS ger ditt team en persistent R-miljö som stöds av dedikerad CPU och minne. Analyser, paketinstallationer och stora datamängder stannar på servern istället för att förbruka lokala maskinresurser, vilket gör det praktiskt att köra beräkningsintensiva R-arbetsbelastningar från vilken enhet som helst.