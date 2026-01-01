Scoold är en öppen källkodsplattform för frågor och svar och kunskapsdelning, inspirerad av Stack Overflow, byggd för team, skolor och organisationer som behöver en strukturerad plats för att samla frågor, svar och intern kunskap. Det enskilda JAR Spring Boot-gränssnittet är kopplat till Para-backendet, som hanterar autentisering, sökning och beständighet och levereras paketerat i denna distribution med en inbäddad H2-lagring redo att användas vid första uppstarten.

Att själv hosta Scoold håller varje fråga, svar, röst och användaridentitet på din egen VPS istället för en tredjeparts SaaS Q&A-tjänst. Det finns inga avgifter per användare, ingen leverantörsberoende för din kunskapsbas, och Apache 2.0-licensen låter dig anpassa röstningsregler, märken, utrymmen och autentiseringsleverantörer för att matcha hur ditt team faktiskt arbetar.