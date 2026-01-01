Installera Scoold med ett klick.
Självhostad Stack Overflow-liknande fråge- och svarsplattform för team, klassrum och intern kunskapsdelning.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Scoold
Scoold är en öppen källkodsplattform för frågor och svar och kunskapsdelning, inspirerad av Stack Overflow, byggd för team, skolor och organisationer som behöver en strukturerad plats för att samla frågor, svar och intern kunskap. Det enskilda JAR Spring Boot-gränssnittet är kopplat till Para-backendet, som hanterar autentisering, sökning och beständighet och levereras paketerat i denna distribution med en inbäddad H2-lagring redo att användas vid första uppstarten.
Att själv hosta Scoold håller varje fråga, svar, röst och användaridentitet på din egen VPS istället för en tredjeparts SaaS Q&A-tjänst. Det finns inga avgifter per användare, ingen leverantörsberoende för din kunskapsbas, och Apache 2.0-licensen låter dig anpassa röstningsregler, märken, utrymmen och autentiseringsleverantörer för att matcha hur ditt team faktiskt arbetar.
Viktiga funktioner i Scoold
Stack Overflow-arbetsflöde
Röstning, accepterade svar, rykte, märken och taggar ger bidragsgivare samma välbekanta flöde för frågor och svar som det offentliga Stack Overflow, utan någon inlärningskurva för nya teammedlemmar.
Utrymmen för team
Gruppera frågor och användare i isolerade utrymmen så att ingenjörer, support och HR kan dela en enda Scoold-installation utan att deras innehåll blandas med varandra.
Paketerad Para backend
Para-applikationsservern medföljer Scoold och initierar sig själv automatiskt vid första uppstarten, så att autentisering, sökning och lagring fungerar direkt utan någon separat installation.
Social och LDAP-inloggning
Logga in med Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP, eller e-post och lösenord – välj de identitetsleverantörer som din organisation redan använder utan att skriva anpassad autentiseringskod.
Markdown och kodblock
GitHub-anpassad markdown med syntaxmarkerade kodblock, tabeller, att-göra-listor och emoji gör att Scoold passar naturligt för ingenjörsteam som dokumenterar tekniska problem och lösningar.
REST API och webhooks
Ett OpenAPI 3.0 REST-gränssnitt och signerade webhooks låter dig skripta rapportering, importera befintligt Q&A-innehåll och koppla Scoold till chatt, Zapier eller din egen automatisering.
Varför köra Scoold på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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