Teedy är ett dokumenthanteringssystem med öppen källkod som förvandlar en hög med skannade papper, PDF-filer och digitala filer till ett strukturerat, sökbart arkiv. Teedy kör varje uppladdat dokument genom OCR så att dess text blir fullt sökbar, och ett flexibelt system med taggar, hierarkiska kategorier och anpassad metadata håller stora samlingar organiserade. Ett rent responsivt webbgränssnitt, konton för flera användare med detaljerade behörigheter och ett komplett REST API gör det lämpligt för både individer och små team.

Att själv hosta Teedy på din egen VPS håller känsliga papper – kontrakt, fakturor, skattedokument och identitetshandlingar – inom infrastruktur du kontrollerar istället för ett tredjeparts moln, samtidigt som det fortfarande levererar OCR, fulltextsökning och revisionsvänlig versionshantering direkt ur lådan.