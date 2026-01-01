Installera Teedy med en klicksinstallation
Dokumenthanteringssystem med öppen källkod, med OCR och fulltextsökning för att organisera skanningar, PDF-filer och filer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Teedy
Teedy är ett dokumenthanteringssystem med öppen källkod som förvandlar en hög med skannade papper, PDF-filer och digitala filer till ett strukturerat, sökbart arkiv. Teedy kör varje uppladdat dokument genom OCR så att dess text blir fullt sökbar, och ett flexibelt system med taggar, hierarkiska kategorier och anpassad metadata håller stora samlingar organiserade. Ett rent responsivt webbgränssnitt, konton för flera användare med detaljerade behörigheter och ett komplett REST API gör det lämpligt för både individer och små team.
Att själv hosta Teedy på din egen VPS håller känsliga papper – kontrakt, fakturor, skattedokument och identitetshandlingar – inom infrastruktur du kontrollerar istället för ett tredjeparts moln, samtidigt som det fortfarande levererar OCR, fulltextsökning och revisionsvänlig versionshantering direkt ur lådan.
Viktiga funktioner i Teedy
OCR-textutvinning
Extraherar automatiskt text från skannade bilder och PDF-filer med hjälp av inbyggd OCR, och gör varje dokument fullt sökbart.
Fulltextsökning
Sök i hela arkivet efter dokumentinnehåll, taggar eller metadata för att hitta valfri fil på sekunder.
Taggar och metadata
Organisera dokument med hierarkiska taggar, anpassade metadatafält och relationer istället för stela mappstrukturer.
Fleranvändarbehörigheter
Skapa användar- och gruppkonton med detaljerade åtkomstkontrollistor så att team kan dela dokument säkert.
REST API och automatisering
Automatisera uppladdningar, import och integrationer via ett komplett REST API och stöd för e-postimport.
Varför köra Teedy på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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