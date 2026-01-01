Installera OpenFGA med ettklicksinstallation.
Högpresterande auktoriseringsmotor inspirerad av Google Zanzibar för modellering och tillämpning av finkornig åtkomstkontroll via HTTP- och gRPC-API:er.
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Vad du kan bygga med OpenFGA
OpenFGA är en auktoriseringsmotor med öppen källkod, byggd på principerna för Google Zanzibar — det globalt distribuerade behörighetssystemet som driver Google Drive, Docs och Kalender. Det låter ingenjörsteam definiera och upprätthålla detaljerade åtkomstkontrollpolicyer med hjälp av ett mänskligt läsbart modelleringsspråk, och sedan utvärdera dessa policyer med hög genomströmning via ett enkelt HTTP- eller gRPC-API. OpenFGA stöder inbyggt ReBAC (relationsbaserad åtkomstkontroll), RBAC (rollbaserad) och ABAC (attributbaserad) modeller, och de går att kombinera inom ett enda auktoriseringsschema.
Att själv hosta OpenFGA på din VPS håller auktoriseringslogik och relationsdata under din fulla kontroll, utan leverantörslåsning eller kostnad per kontroll. OpenFGA utför auktoriseringskontroller med låg latens mot din egen PostgreSQL-databas, och API:et erbjuder smidig integration med applikationer skrivna på vilket språk som helst via de officiella SDK:erna.
Viktiga funktioner i OpenFGA
Google Zanzibar-modell
Uttryck behörighetspolicyer som typade relations-tupler — samma tillvägagångssätt som Google Drive använder — vilket möjliggör konsekvent och skalbar åtkomstkontroll över tjänster.
Låglatenskontroller
OpenFGA hanterar den kritiska sökvägen för förfrågningar och utvärderar auktoriseringskontroller på millisekunder. På så sätt blir behörighetsbeslut aldrig en flaskhals i användarriktade förfrågningar.
HTTP och gRPC API:er
Utvärdera åtkomstkontroller, skriv relationstupler och expandera åtkomstträd över både HTTP och gRPC, med officiella SDK:er för Go, Node.js, Python, Java och .NET.
Flera autentiseringsmodeller
Definiera RBAC-, ReBAC- och ABAC-policyer — eller kombinera alla tre — inom ett enda auktoriseringsschema som täcker varje resurstyp i din applikation.
PostgreSQL-persistens
Vi lagrar relationstupler och modellversioner i en PostgreSQL-databas, vilket ger ett beständigt och frågebart auktoriseringstillstånd med transaktionell konsistens.
Varför köra OpenFGA på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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