OpenFGA är en auktoriseringsmotor med öppen källkod, byggd på principerna för Google Zanzibar — det globalt distribuerade behörighetssystemet som driver Google Drive, Docs och Kalender. Det låter ingenjörsteam definiera och upprätthålla detaljerade åtkomstkontrollpolicyer med hjälp av ett mänskligt läsbart modelleringsspråk, och sedan utvärdera dessa policyer med hög genomströmning via ett enkelt HTTP- eller gRPC-API. OpenFGA stöder inbyggt ReBAC (relationsbaserad åtkomstkontroll), RBAC (rollbaserad) och ABAC (attributbaserad) modeller, och de går att kombinera inom ett enda auktoriseringsschema.

Att själv hosta OpenFGA på din VPS håller auktoriseringslogik och relationsdata under din fulla kontroll, utan leverantörslåsning eller kostnad per kontroll. OpenFGA utför auktoriseringskontroller med låg latens mot din egen PostgreSQL-databas, och API:et erbjuder smidig integration med applikationer skrivna på vilket språk som helst via de officiella SDK:erna.