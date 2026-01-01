Installera Enclosed med ett klick.
Minimalistisk webbapplikation för att dela privata krypterade anteckningar med utgångskontroller och lösenordsskydd.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Enclosed
Enclosed är en webbapplikation med öppen källkod för att skicka privata, end-to-end-krypterade anteckningar. Med hjälp av webbläsarens inbyggda krypto-API:er krypterar den innehållet på klientsidan innan det ens når servern — vilket innebär att värden aldrig har tillgång till den okrypterade texten. Anteckningar kan ställas in för att självförstöras efter att ha lästs en gång eller förfalla efter en konfigurerbar tidsperiod.
Att själv hosta Enclosed på din VPS säkerställer att krypterad anteckningslagring stannar helt på din egen infrastruktur. Organisationer som hanterar känsliga uppgifter, API-nycklar eller konfidentiell information får full kontroll över datalagringsplatsen och kan tillämpa anpassade förfalloprinciper utan att förlita sig på tredjeparts hostade tjänster.
Viktiga funktioner i Enclosed
Klientbaserad kryptering
Webbläsaren krypterar anteckningarna innan överföring med hjälp av inbyggda Web Crypto API:er, så att servern aldrig ser det okrypterade innehållet.
Självförstörande anteckningar
Ange att anteckningar ska förfalla efter en enda läsning eller en definierad tidsperiod, vilket säkerställer att känslig information inte finns kvar längre än nödvändigt.
Lösenordsskydd
Lägg till ett valfritt lösenord till valfri anteckning, vilket kräver att mottagarna autentiserar sig innan de kan dekryptera och visa innehållet.
Delbara länkar
Varje anteckning genererar en unik URL som man kan skicka via e-post, chatt eller SMS. Mottagaren behöver inget konto eller registrering.
Lättviktsutrullning
En enda container med minimala resurskrav gör Enclosed lätt att köra tillsammans med andra tjänster på samma VPS.
Varför köra Enclosed på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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