Enclosed är en webbapplikation med öppen källkod för att skicka privata, end-to-end-krypterade anteckningar. Med hjälp av webbläsarens inbyggda krypto-API:er krypterar den innehållet på klientsidan innan det ens når servern — vilket innebär att värden aldrig har tillgång till den okrypterade texten. Anteckningar kan ställas in för att självförstöras efter att ha lästs en gång eller förfalla efter en konfigurerbar tidsperiod.

Att själv hosta Enclosed på din VPS säkerställer att krypterad anteckningslagring stannar helt på din egen infrastruktur. Organisationer som hanterar känsliga uppgifter, API-nycklar eller konfidentiell information får full kontroll över datalagringsplatsen och kan tillämpa anpassade förfalloprinciper utan att förlita sig på tredjeparts hostade tjänster.