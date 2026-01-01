Installera Paymenter med ett klick.
Öppen källkodsplattform för fakturering och prenumerationshantering, utvecklad för webbhotellsföretag, med integrationer för Stripe, PayPal och automatisk provisionering.
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Vad du kan bygga med Paymenter
Paymenter är en faktureringsplattform med öppen källkod, byggd specifikt för webbhotell och tjänsteleverantörer som behöver professionell prenumerationshantering utan transaktionsavgifter eller proprietära licenskostnader. Den hanterar hela kundlivscykeln – från tjänsteleverans till fakturagenerering och betalningsinsamling – med inbyggda integrationer för Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk och DirectAdmin. Byggd på Laravel med en ren administratörspanel ger Paymenter webbhotellsföretag flexibiliteten att anpassa varje aspekt av sin faktureringsupplevelse.
Att självhysa Paymenter på din VPS innebär ingen transaktionspåslag, inga kundbegränsningar och fullständig kontroll över plattformen. MariaDB och Redis körs lokalt för snabba kassaupplevelser och responsiva administratörsfunktioner, medan MIT-licensen låter dig modifiera och utöka plattformen för att matcha din exakta affärsmodell.
Viktiga funktioner i Paymenter
Prenumerationshantering
Hantera återkommande fakturering med flexibla cykler, automatiska förnyelsepåminnelser och proratering så att ni alltid fakturerar kunderna korrekt för de tjänster de använder.
Automatisk provisionering
Nya tjänstebeställningar tilldelar automatiskt resurser genom Pterodactyl-, cPanel-, Plesk- eller DirectAdmin-integrationer, vilket eliminerar manuell installation mellan betalning och leverans.
Flera betalningsportar
Acceptera betalningar via Stripe, PayPal och Mollie direkt, vilket ger kunderna de betalningsalternativ de föredrar utan anpassat integrationsarbete.
Kundportal för självbetjäning
Kunder hanterar sina egna tjänster, fakturor och kontouppgifter via en varumärkt portal, vilket minskar volymen av supportärenden för rutinmässiga fakturafrågor.
Utbyggbart pluginsystem
Lägg till anpassade integrationer, betalningsgateways och provisioneringsmoduler via plugin-arkitekturen utan att ändra plattformens kärnkod.
Varför köra Paymenter på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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