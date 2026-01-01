Upp till 69 % rabatt på Paymenter

Installera Paymenter med ett klick.

Öppen källkodsplattform för fakturering och prenumerationshantering, utvecklad för webbhotellsföretag, med integrationer för Stripe, PayPal och automatisk provisionering.

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AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera Paymenter med ett klick.

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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Paymenter

Paymenter är en faktureringsplattform med öppen källkod, byggd specifikt för webbhotell och tjänsteleverantörer som behöver professionell prenumerationshantering utan transaktionsavgifter eller proprietära licenskostnader. Den hanterar hela kundlivscykeln – från tjänsteleverans till fakturagenerering och betalningsinsamling – med inbyggda integrationer för Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk och DirectAdmin. Byggd på Laravel med en ren administratörspanel ger Paymenter webbhotellsföretag flexibiliteten att anpassa varje aspekt av sin faktureringsupplevelse.

Att självhysa Paymenter på din VPS innebär ingen transaktionspåslag, inga kundbegränsningar och fullständig kontroll över plattformen. MariaDB och Redis körs lokalt för snabba kassaupplevelser och responsiva administratörsfunktioner, medan MIT-licensen låter dig modifiera och utöka plattformen för att matcha din exakta affärsmodell.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Paymenter

Prenumerationshantering

Hantera återkommande fakturering med flexibla cykler, automatiska förnyelsepåminnelser och proratering så att ni alltid fakturerar kunderna korrekt för de tjänster de använder.

Automatisk provisionering

Nya tjänstebeställningar tilldelar automatiskt resurser genom Pterodactyl-, cPanel-, Plesk- eller DirectAdmin-integrationer, vilket eliminerar manuell installation mellan betalning och leverans.

Flera betalningsportar

Acceptera betalningar via Stripe, PayPal och Mollie direkt, vilket ger kunderna de betalningsalternativ de föredrar utan anpassat integrationsarbete.

Kundportal för självbetjäning

Kunder hanterar sina egna tjänster, fakturor och kontouppgifter via en varumärkt portal, vilket minskar volymen av supportärenden för rutinmässiga fakturafrågor.

Utbyggbart pluginsystem

Lägg till anpassade integrationer, betalningsgateways och provisioneringsmoduler via plugin-arkitekturen utan att ändra plattformens kärnkod.

Varför köra Paymenter på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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Docker VPS hosting du kan lita på

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