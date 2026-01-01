Paymenter är en faktureringsplattform med öppen källkod, byggd specifikt för webbhotell och tjänsteleverantörer som behöver professionell prenumerationshantering utan transaktionsavgifter eller proprietära licenskostnader. Den hanterar hela kundlivscykeln – från tjänsteleverans till fakturagenerering och betalningsinsamling – med inbyggda integrationer för Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk och DirectAdmin. Byggd på Laravel med en ren administratörspanel ger Paymenter webbhotellsföretag flexibiliteten att anpassa varje aspekt av sin faktureringsupplevelse.

Att självhysa Paymenter på din VPS innebär ingen transaktionspåslag, inga kundbegränsningar och fullständig kontroll över plattformen. MariaDB och Redis körs lokalt för snabba kassaupplevelser och responsiva administratörsfunktioner, medan MIT-licensen låter dig modifiera och utöka plattformen för att matcha din exakta affärsmodell.