Mixpost är en egenhostad plattform för schemaläggning och hantering av sociala medier, byggd som ett gratis alternativ till Buffer, Hootsuite och andra kommersiella schemaläggningsverktyg för sociala medier. Den låter byråer, marknadsförare och enskilda kreatörer planera, schemalägga och publicera innehåll över flera sociala nätverk från en enda kalender utan avgifter per konto, inläggsgränser eller analyskvoter. Det rena webbgränssnittet erbjuder visuell innehållsschemaläggning, ett mediebibliotek, inläggsmallar och förhandsgranskning per plattform.

Att egenhosta Mixpost på din VPS håller varje inlägg, schemalagd kö, analyshändelse och anslutet socialt konto inom din infrastruktur istället för att passera genom en tredjeparts-SaaS som kan ändra prissättning eller införa API-hastighetsbegränsningar.