Installera Mixpost med ett klick.
Självhostad plattform för schemaläggning och hantering av sociala medier, byggd som ett alternativ till Buffer, Hootsuite och andra kommersiella schemaläggningsverktyg.
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Vad du kan bygga med Mixpost
Mixpost är en egenhostad plattform för schemaläggning och hantering av sociala medier, byggd som ett gratis alternativ till Buffer, Hootsuite och andra kommersiella schemaläggningsverktyg för sociala medier. Den låter byråer, marknadsförare och enskilda kreatörer planera, schemalägga och publicera innehåll över flera sociala nätverk från en enda kalender utan avgifter per konto, inläggsgränser eller analyskvoter. Det rena webbgränssnittet erbjuder visuell innehållsschemaläggning, ett mediebibliotek, inläggsmallar och förhandsgranskning per plattform.
Att egenhosta Mixpost på din VPS håller varje inlägg, schemalagd kö, analyshändelse och anslutet socialt konto inom din infrastruktur istället för att passera genom en tredjeparts-SaaS som kan ändra prissättning eller införa API-hastighetsbegränsningar.
Viktiga funktioner i Mixpost
Multiplattformsschemaläggning
Schemalägg inlägg till Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon och mer från en enhetlig kalender med förhandsgranskning per plattform och anpassning.
Dra-och-släpp-kalender
Visuell innehållskalender med dra-och-släpp-omplanering, färgkodade kategorier och massåtgärder för att organisera kampanjer över flera veckor.
Mediabibliotek
Inbyggt mediebibliotek med uppladdning av bilder och videor, automatisk formatdetektering och återanvändbara tillgångar över inlägg och mallar.
Flera arbetsytor
Organisera konton och kampanjer i separata arbetsytor med användarbehörigheter per arbetsyta — perfekt för byråer som hanterar många klienter.
Godkännandeflöden
Valfria godkännandeköer låter medarbetare skapa utkast till inlägg för granskning innan de schemaläggs eller publiceras, vilket stödjer arbetsflöden för byråkunder.
REST API
Ett fullständigt REST API möjliggör integrationer med externa verktyg: innehållsgeneratorer, analyspaneler eller anpassade registreringsformulär som matar in i köer.
Varför köra Mixpost på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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