PowerDNS-Admin är ett webbgränssnitt med öppen källkod för den auktoritativa DNS-servern PowerDNS, som ger dig ett användarvänligt gränssnitt för att hantera framåt- och bakåtriktade DNS-zoner, poster, mallar och DNSSEC-nycklar utan att redigera konfigurationsfiler eller manuellt skapa API-anrop. Det stöder rollbaserad åtkomstkontroll, zonbaserade behörigheter, aktivitetsloggning och autentisering via LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) samt inbyggda lokala konton med valfri tvåfaktorsautentisering.

Denna mall paketerar PowerDNS-Admin tillsammans med en auktoritativ PowerDNS-server och en MariaDB-backend, så att du får en fullt integrerad DNS-hostingstack på din egen VPS. Själv-hosting placerar dina namnservrar, zondata och DNS API helt på infrastruktur som du kontrollerar, utan zonbaserade avgifter och utan någon tredjeparts DNS-leverantör inblandad.