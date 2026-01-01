Upp till 69 % rabatt på PowerDNS-Admin

Installera PowerDNS-Admin med en klicksinstallation.

Modernt webbgränssnitt för att hantera PowerDNS-zoner, poster, användare och åtkomstkontroll från en enda översikt.

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Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
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Välj plan
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Uppdateringar med ett klick
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Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med PowerDNS-Admin

PowerDNS-Admin är ett webbgränssnitt med öppen källkod för den auktoritativa DNS-servern PowerDNS, som ger dig ett användarvänligt gränssnitt för att hantera framåt- och bakåtriktade DNS-zoner, poster, mallar och DNSSEC-nycklar utan att redigera konfigurationsfiler eller manuellt skapa API-anrop. Det stöder rollbaserad åtkomstkontroll, zonbaserade behörigheter, aktivitetsloggning och autentisering via LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) samt inbyggda lokala konton med valfri tvåfaktorsautentisering.

Denna mall paketerar PowerDNS-Admin tillsammans med en auktoritativ PowerDNS-server och en MariaDB-backend, så att du får en fullt integrerad DNS-hostingstack på din egen VPS. Själv-hosting placerar dina namnservrar, zondata och DNS API helt på infrastruktur som du kontrollerar, utan zonbaserade avgifter och utan någon tredjeparts DNS-leverantör inblandad.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i PowerDNS-Admin

Zonhanterings-UI

Skapa, redigera och ta bort framåt- och bakåt-DNS-zoner och poster via en tydlig webbkontrollpanel istället för att redigera zonfiler eller anropa råa API:er.

Medföljande PowerDNS-server

Inkluderar en färdig PowerDNS auktoritativ server med HTTP API:et aktiverat och förkonfigurerat till administratörsgränssnittet, så att stacken fungerar direkt.

Rollbaserad åtkomstkontroll

Tilldela administratörer, operatörer och användare på zonnivå detaljerade zonbaserade behörigheter så att teamen kan hantera DNS utan att dela ett superadministratörskonto.

Företagsautentisering

Integrera med befintliga identitetssystem med LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), och valfri TOTP tvåfaktorsautentisering för lokala konton.

Aktivitetsloggning och revision

Vi loggar varje zon- och poständring med den ansvariga användaren, vilket ger er en fullständig granskningslogg för efterlevnad och felsökningsincidenter.

Zonmallar och IDN

Återanvändbara zonmallar snabbar upp introduktionen av nya domäner, medan fullt stöd för IDN och Punycode täcker internationaliserade domännamn utan manuell konvertering.

Varför köra PowerDNS-Admin på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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