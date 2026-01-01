Installera PowerDNS-Admin med en klicksinstallation.
Modernt webbgränssnitt för att hantera PowerDNS-zoner, poster, användare och åtkomstkontroll från en enda översikt.
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Vad du kan bygga med PowerDNS-Admin
PowerDNS-Admin är ett webbgränssnitt med öppen källkod för den auktoritativa DNS-servern PowerDNS, som ger dig ett användarvänligt gränssnitt för att hantera framåt- och bakåtriktade DNS-zoner, poster, mallar och DNSSEC-nycklar utan att redigera konfigurationsfiler eller manuellt skapa API-anrop. Det stöder rollbaserad åtkomstkontroll, zonbaserade behörigheter, aktivitetsloggning och autentisering via LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) samt inbyggda lokala konton med valfri tvåfaktorsautentisering.
Denna mall paketerar PowerDNS-Admin tillsammans med en auktoritativ PowerDNS-server och en MariaDB-backend, så att du får en fullt integrerad DNS-hostingstack på din egen VPS. Själv-hosting placerar dina namnservrar, zondata och DNS API helt på infrastruktur som du kontrollerar, utan zonbaserade avgifter och utan någon tredjeparts DNS-leverantör inblandad.
Viktiga funktioner i PowerDNS-Admin
Zonhanterings-UI
Skapa, redigera och ta bort framåt- och bakåt-DNS-zoner och poster via en tydlig webbkontrollpanel istället för att redigera zonfiler eller anropa råa API:er.
Medföljande PowerDNS-server
Inkluderar en färdig PowerDNS auktoritativ server med HTTP API:et aktiverat och förkonfigurerat till administratörsgränssnittet, så att stacken fungerar direkt.
Rollbaserad åtkomstkontroll
Tilldela administratörer, operatörer och användare på zonnivå detaljerade zonbaserade behörigheter så att teamen kan hantera DNS utan att dela ett superadministratörskonto.
Företagsautentisering
Integrera med befintliga identitetssystem med LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), och valfri TOTP tvåfaktorsautentisering för lokala konton.
Aktivitetsloggning och revision
Vi loggar varje zon- och poständring med den ansvariga användaren, vilket ger er en fullständig granskningslogg för efterlevnad och felsökningsincidenter.
Zonmallar och IDN
Återanvändbara zonmallar snabbar upp introduktionen av nya domäner, medan fullt stöd för IDN och Punycode täcker internationaliserade domännamn utan manuell konvertering.
Varför köra PowerDNS-Admin på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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