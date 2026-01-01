TaxHacker är en AI-driven redovisningsapplikation med öppen källkod, byggd för frilansare, indieutvecklare och småföretag. Den eliminerar manuell datainmatning genom att använda stora språkmodeller för att automatiskt extrahera belopp, datum, handlare, skattedata och radposter från uppladdade kvitton och fakturor.

Till skillnad från SaaS-redovisningsverktyg körs TaxHacker helt på din egen infrastruktur – dina finansiella dokument lämnar aldrig din server. Den stöder över 170 världsvalutor med automatisk historisk växelkursomvandling, fungerar med OpenAI, Google Gemini, Mistral eller lokala modeller via Ollama, och låter dig skapa anpassade kategorier och AI-prompter skräddarsydda för dina specifika affärsflöden.