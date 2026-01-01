Installera TaxHacker med enklicksinstallation.
Självhostat AI-redovisningsverktyg som automatiskt extraherar data från kvitton och fakturor för frilansare och småföretag.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med TaxHacker
TaxHacker är en AI-driven redovisningsapplikation med öppen källkod, byggd för frilansare, indieutvecklare och småföretag. Den eliminerar manuell datainmatning genom att använda stora språkmodeller för att automatiskt extrahera belopp, datum, handlare, skattedata och radposter från uppladdade kvitton och fakturor.
Till skillnad från SaaS-redovisningsverktyg körs TaxHacker helt på din egen infrastruktur – dina finansiella dokument lämnar aldrig din server. Den stöder över 170 världsvalutor med automatisk historisk växelkursomvandling, fungerar med OpenAI, Google Gemini, Mistral eller lokala modeller via Ollama, och låter dig skapa anpassade kategorier och AI-prompter skräddarsydda för dina specifika affärsflöden.
Viktiga funktioner i TaxHacker
AI-dokumentextraktion
Analyserar automatiskt kvitton och fakturor för att extrahera belopp, datum, handlare och skattedata utan manuell inmatning.
Multivalutastöd
Spårar transaktioner över 170+ valutor och 14 kryptovalutor med automatisk konvertering av historiska växelkurser.
Flexibla LLM-leverantörer
Fungerar med OpenAI, Google Gemini, Mistral, eller lokala modeller som Ollama – välj den leverantör som passar dina behov av integritet och kostnad.
Anpassade kategorier
Skapa personliga kategorier, projekt och fält med anpassade AI-prompter skräddarsydda för dina specifika affärsflöden.
Fullständig datakontroll
Alla finansiella dokument stannar på er egen server — inga tredjepartstjänster ser någonsin er känsliga affärsdata.
Massåtgärder
Avancerad filtrering, fulltextsökning, massåtgärder och dataexport gör skattesäsongsförberedelserna smidiga.
Varför köra TaxHacker på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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