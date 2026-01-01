HedgeDoc är en samarbetsbaserad Markdown-redigerare med öppen källkod där flera personer kan skriva och redigera samma dokument samtidigt med spårning av live-pekare och omedelbar synkronisering. Utöver grundläggande Markdown stöder den inbäddade diagram via Mermaid och PlantUML, matematiska formler via KaTeX, syntaxmarkerade kodblock för över 100 språk, och ett presentationsläge som förvandlar vilken anteckning som helst till ett bildspel.

Att själv hosta HedgeDoc på din VPS håller känslig dokumentation, interna arkitekturbeslut och egna anteckningar inom din egen infrastruktur – utan användaravgifter, tredjepartsdataåtkomst och med fullständig kontroll över autentiseringsmetoder inklusive LDAP, OAuth och SAML för företagsmiljöer.