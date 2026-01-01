Installera HedgeDoc med ettklicksinstallation.
Öppen källkods Markdown-redigerare för samarbete i realtid, som gör det möjligt för team att skriva, granska och dela dokument tillsammans.
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Vad du kan bygga med HedgeDoc
HedgeDoc är en samarbetsbaserad Markdown-redigerare med öppen källkod där flera personer kan skriva och redigera samma dokument samtidigt med spårning av live-pekare och omedelbar synkronisering. Utöver grundläggande Markdown stöder den inbäddade diagram via Mermaid och PlantUML, matematiska formler via KaTeX, syntaxmarkerade kodblock för över 100 språk, och ett presentationsläge som förvandlar vilken anteckning som helst till ett bildspel.
Att själv hosta HedgeDoc på din VPS håller känslig dokumentation, interna arkitekturbeslut och egna anteckningar inom din egen infrastruktur – utan användaravgifter, tredjepartsdataåtkomst och med fullständig kontroll över autentiseringsmetoder inklusive LDAP, OAuth och SAML för företagsmiljöer.
Viktiga funktioner i HedgeDoc
Samarbete i realtid
Flera författare redigerar samma dokument samtidigt med live-markörpositioner och omedelbara uppdateringar, vilket håller fjärrteam synkroniserade utan sammanslagningskonflikter.
Diagram och matematik
Bädda in Mermaid-, Graphviz- och PlantUML-diagram samt KaTeX matematiska uttryck direkt i Markdown, vilket gör HedgeDoc idealiskt för teknisk och akademisk dokumentation.
Presentationsläge
Konvertera valfritt Markdown-dokument till en bildpresentation med ett enda klick. Du eliminerar därmed behovet av separat presentationsprogramvara för interna presentationer och demonstrationer.
Flexibla behörigheter
Ställ in dokument som offentliga, skyddade eller privata och kontrollera vem som kan visa, kommentera eller redigera – från öppna community-wikis till konfidentiella interna specifikationer.
Support för Enterprise Auth
Integrera med LDAP, OAuth-leverantörer, SAML och lokala konton så att team kan logga in med befintliga företagsuppgifter utan att hantera separata lösenord.
Varför köra HedgeDoc på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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