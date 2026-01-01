Hermes Workspace är ett webbgränssnitt med öppen källkod som förvandlar Hermes AI-agenten (från NousResearch) till ett fullfjädrat kommandocenter. Det samlar chatt med flera modeller, beständig minnesfunktion, en katalog med över 100 färdigheter, en integrerad webbläsarbaserad terminal och en Conductor för att orkestrera parallella underagenter – allt i ett enda självhostat gränssnitt.

Att självhosta Hermes Workspace på din VPS innebär att dina konversationer, agentminne och autentiseringsuppgifter stannar på din egen infrastruktur. Du får full kontroll över vilken AI-leverantör du använder (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral och fler), utan avgifter per meddelande och utan att data lämnar din server.