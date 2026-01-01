Installera Hermes Workspace med ett klick.
Kommandocentral med öppen källkod för din Hermes AI-agent — chatt, minne, färdigheter, terminal och filer i ett gränssnitt.
Välj en VPS-prenumeration för Hermes Workspace
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Hermes Workspace
Hermes Workspace är ett webbgränssnitt med öppen källkod som förvandlar Hermes AI-agenten (från NousResearch) till ett fullfjädrat kommandocenter. Det samlar chatt med flera modeller, beständig minnesfunktion, en katalog med över 100 färdigheter, en integrerad webbläsarbaserad terminal och en Conductor för att orkestrera parallella underagenter – allt i ett enda självhostat gränssnitt.
Att självhosta Hermes Workspace på din VPS innebär att dina konversationer, agentminne och autentiseringsuppgifter stannar på din egen infrastruktur. Du får full kontroll över vilken AI-leverantör du använder (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral och fler), utan avgifter per meddelande och utan att data lämnar din server.
Viktiga funktioner i Hermes Workspace
Multimodellchatt
Växla mellan Claude, GPT, Gemini, Ollamas lokala modeller och valfri OpenAI-kompatibel slutpunkt mitt i konversationen utan att förlora sammanhanget.
Beständigt minne och 100+ färdigheter
Agenten minns mellan sessioner och kan hämta från en omfattande katalog av färdigheter. Bläddra och redigera minne och färdigheter direkt från användargränssnittet.
Integrerad terminal
Kör kommandon direkt i arbetsytan med en fullfärgs webbläsarbaserad pty — utan att behöva växla till en separat SSH-session.
Conductor — Parallella agenter
Starta och övervaka flera underagenter parallellt med Conductor uppdragsorkestrator och aktivt arbetsrutnät.
Mobil-först PWA
Fullständig funktionalitet på dator, surfplatta och telefon. Installera på din hemskärm och kör med push-meddelanden.
Självhostat dataägarskap
Alla agentsessioner, minne och API-uppgifter stannar kvar på din VPS utan användningsbegränsningar och utan datadelning med tredje part.
Varför köra Hermes Workspace på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.