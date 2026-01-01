Installera ToolJet med ettklicksinstallation.
Öppen källkods lågkodsplattform för att bygga och driftsätta interna verktyg, instrumentpaneler och administratörspaneler med över 50 datakällsintegrationer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med ToolJet
ToolJet är en öppen källkods lågkodsplattform som ger team en visuell dra-och-släpp-byggare för att skapa interna verktyg, adminpaneler och CRUD-applikationer på en bråkdel av den vanliga utvecklingstiden. Med över 40 inbyggda UI-komponenter och inbyggda kopplingar för över 50 tjänster — inklusive PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API:er, Google Sheets och Stripe — kan team bygga datadrivna applikationer utan att skriva omfattande frontend-kod.
Att självhosta ToolJet på din egen VPS håller konfigurationer för interna verktyg, autentiseringsuppgifter för datakällor och affärslogik helt inom din infrastruktur. Ingen prissättning per användare, inga användningsbegränsningar och ingen tredjepartsåtkomst till din driftsdata.
Viktiga funktioner i ToolJet
50+ Datakällanslutningar
Anslut till databaser, REST API:er, GraphQL-slutpunkter och SaaS-verktyg inklusive Google Sheets, Stripe och Salesforce utan att skriva anpassad integrationskod.
Visuell byggare med dra och släpp
Skapa UI-layouter från över 40 förbyggda komponenter — tabeller, formulär, diagram, modaler — utan att skriva HTML eller CSS, och koppla dem direkt till datafrågor.
JavaScript och Python-logik
Lägg till datatransformationer och affärslogik direkt i frågor med JavaScript eller Python, vilket ger avancerade användare full kontroll utan att lämna plattformen.
Rollbaserad åtkomstkontroll
Definiera detaljerade behörigheter per applikation och arbetsyta så att varje teammedlem endast kan komma åt de verktyg och data som är relevanta för deras roll.
Git-synk
Versionskontroll hanterar applikationsdefinitioner genom att synkronisera dem med ett Git-arkiv, vilket möjliggör kodgranskningar, revisioner och återställningar för kritiska interna verktyg.
Varför köra ToolJet på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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