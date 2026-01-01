ToolJet är en öppen källkods lågkodsplattform som ger team en visuell dra-och-släpp-byggare för att skapa interna verktyg, adminpaneler och CRUD-applikationer på en bråkdel av den vanliga utvecklingstiden. Med över 40 inbyggda UI-komponenter och inbyggda kopplingar för över 50 tjänster — inklusive PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API:er, Google Sheets och Stripe — kan team bygga datadrivna applikationer utan att skriva omfattande frontend-kod.

Att självhosta ToolJet på din egen VPS håller konfigurationer för interna verktyg, autentiseringsuppgifter för datakällor och affärslogik helt inom din infrastruktur. Ingen prissättning per användare, inga användningsbegränsningar och ingen tredjepartsåtkomst till din driftsdata.