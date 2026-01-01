Cheshire Cat AI är ett ramverk med öppen källkod för att bygga produktions-AI-agenter som en mikrotjänst. Istället för att sy ihop separata bibliotek för minne, verktyg och konversationsformer, levererar Cat en API-först-körtid med en inbyggd Qdrant-vektorlagring, ett plugin-system, händelsekrokar och funktionsanrop – så att samma agent kan driva en chatbot, ett internt verktyg eller en kundinriktad assistent från en enda backend.

Ramverket är modellagnostiskt och fungerar med alla LangChain-kompatibla LLM:er och inbäddare, inklusive OpenAI, Anthropic, Ollama och egenhostade modeller. Att egenhosta på din egen VPS håller konversationshistorik, inbäddningar och plugin-kod under din fulla kontroll, med stöd för flera användare och detaljerade behörigheter för teamdistributioner.