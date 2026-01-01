Driftsätt Cheshire Cat AI med installation med ett klick.
Produktionsklart ramverk för AI-agenter med inbyggd RAG, plugins och funktionsanrop för alla LLM-leverantörer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Cheshire Cat AI
Cheshire Cat AI är ett ramverk med öppen källkod för att bygga produktions-AI-agenter som en mikrotjänst. Istället för att sy ihop separata bibliotek för minne, verktyg och konversationsformer, levererar Cat en API-först-körtid med en inbyggd Qdrant-vektorlagring, ett plugin-system, händelsekrokar och funktionsanrop – så att samma agent kan driva en chatbot, ett internt verktyg eller en kundinriktad assistent från en enda backend.
Ramverket är modellagnostiskt och fungerar med alla LangChain-kompatibla LLM:er och inbäddare, inklusive OpenAI, Anthropic, Ollama och egenhostade modeller. Att egenhosta på din egen VPS håller konversationshistorik, inbäddningar och plugin-kod under din fulla kontroll, med stöd för flera användare och detaljerade behörigheter för teamdistributioner.
Viktiga funktioner i Cheshire Cat AI
Inbyggd RAG
Ett integrerat Qdrant-vektorminne bearbetar dokument och återkallar relevant kontext automatiskt, så agenter svarar utifrån din data istället för från generisk modellkunskap.
Pluginsystem
Lägg till Python-plugins i adminpanelen för att lägga till verktyg, krokar och konversationsformulär utan att förgrena kärnan – utöka beteendet vid körning istället för att bygga om avbildningen.
Valfri LLM-leverantör
Växla mellan OpenAI, Anthropic, Ollama och andra LangChain-kompatibla modeller från administratörsgränssnittet för att balansera kostnad, latens och datalagring per användningsfall.
REST- och WebSocket-API
Bädda in agenten i valfri frontend via ett anpassningsbart REST API eller chatta över WebSocket, med separata API-nycklar för varje transport för detaljerad åtkomstkontroll.
Samtalsformulär
Definiera Pydantic-stödda formulär som vägleder flerstegskonversationer, som bokningar eller beställningar, vilket låter agenten samla in strukturerad data samtidigt som dialogen förblir naturlig.
Varför köra Cheshire Cat AI på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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