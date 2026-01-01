Installera Annif med en klicksinstallation
Flerspråkig automatiserad ämnesindexeringsverktygslåda för bibliotek, arkiv, museer och forskningsarbetsflöden.
Välj en VPS-prenumeration för Annif
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Annif
Annif är ett verktyg med öppen källkod från Finlands nationalbibliotek som automatiskt tilldelar ämnesord till dokument. Det kombinerar lexikala, statistiska och maskininlärningsbaserade backend-system, inklusive TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE och ensemblemodeller, så att katalogisatörer kan välja eller kombinera de algoritmer som bäst passar varje samling och språk.
Att själva hosta Annif på er egen VPS håller träningskorpusar, kontrollerade vokabulärer och bibliografisk metadata under er fulla kontroll istället för att skicka dem till en tredjeparts indexeringstjänst. Containern exponerar ett REST API och ett webbläsarbaserat användargränssnitt för att testa projekt, så att integrering av Annif i befintliga katalogiseringsflöden eller byggande av anpassade klienter endast kräver HTTP-anrop.
Viktiga funktioner i Annif
Flera indexeringsbackendar
Välj mellan TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE och stwfsapy, eller kombinera dem till ensembler anpassade för varje språk och samling.
Flerspråkig support
Konfigurerbara analysatorer hanterar finska, svenska, engelska, tyska och andra språk via Snowball-stamningsalgoritmer, Voikko och spaCy-pipelines.
REST API och webbgränssnitt
Inbyggt webbläsargränssnitt låter dig experimentera med projekt, medan den OpenAPI-dokumenterade REST-slutpunkten kopplar Annif till befintliga katalogiseringsverktyg.
Kontrollerade vokabulärer
Ladda SKOS-, TSV- eller CSV-vokabulärer som YSO, LCSH, eller din egen tesaurus så att förslagen överensstämmer med auktoritetsfiler.
CLI för träning och utvärdering
Hantera projekt, träna modeller och jämföra precision och återkallning mot guldstandardkorpusar med ett skriptbart kommandoradsgränssnitt.
Varför köra Annif på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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