Annif är ett verktyg med öppen källkod från Finlands nationalbibliotek som automatiskt tilldelar ämnesord till dokument. Det kombinerar lexikala, statistiska och maskininlärningsbaserade backend-system, inklusive TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE och ensemblemodeller, så att katalogisatörer kan välja eller kombinera de algoritmer som bäst passar varje samling och språk.

Att själva hosta Annif på er egen VPS håller träningskorpusar, kontrollerade vokabulärer och bibliografisk metadata under er fulla kontroll istället för att skicka dem till en tredjeparts indexeringstjänst. Containern exponerar ett REST API och ett webbläsarbaserat användargränssnitt för att testa projekt, så att integrering av Annif i befintliga katalogiseringsflöden eller byggande av anpassade klienter endast kräver HTTP-anrop.