Installera ByteStash med ett klick.
En självhostad kodsnuttshanterare som erbjuder syntaxmarkering, fulltextsökning och valfri SSO för utvecklare och team.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med ByteStash
ByteStash är en egenhostad webbapplikation för att lagra, organisera och dela kodsnuttar i ett enda sökbart bibliotek. Den stöder dussintals programmeringsspråk med full syntaxmarkering, låter dig filtrera efter språk eller nyckelord, fästa favoriter för snabb åtkomst och dela snuttar offentligt utan att kräva konton från mottagare.
Till skillnad från molnbaserade snuttverktyg körs ByteStash helt på din egen infrastruktur med en lättviktig SQLite-databas — inga externa tjänster krävs. Den levereras med ett komplett REST API med Swagger-dokumentation och valfri OpenID Connect-integration, vilket gör den lika lämplig för ensamutvecklare och team som använder centraliserad identitetshantering.
Viktiga funktioner i ByteStash
Syntaxmarkering
Stöder dussintals programmeringsspråk så att den återger varje kodsnutt med korrekt, läsbar syntaxfärgning.
Fulltextsökning
Sök och filtrera hela ditt kodbibliotek efter språk, nyckelord eller tagg för att hitta exakt det du behöver på några sekunder.
Offentlig delning
Dela enskilda kodsnuttar eller samlingar via offentliga länkar – mottagare behöver inget konto för att se dem.
REST API-åtkomst
Fullständig CRUD API med inbyggd Swagger-dokumentation låter dig integrera hämtning av kodavsnitt i skript, redigerare eller CI-pipelines.
SSO-integration
Anslut valfri OpenID Connect-leverantör för att möjliggöra enkel inloggning för team som redan använder centraliserad identitetshantering.
Varför köra ByteStash på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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