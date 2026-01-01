ByteStash är en egenhostad webbapplikation för att lagra, organisera och dela kodsnuttar i ett enda sökbart bibliotek. Den stöder dussintals programmeringsspråk med full syntaxmarkering, låter dig filtrera efter språk eller nyckelord, fästa favoriter för snabb åtkomst och dela snuttar offentligt utan att kräva konton från mottagare.

Till skillnad från molnbaserade snuttverktyg körs ByteStash helt på din egen infrastruktur med en lättviktig SQLite-databas — inga externa tjänster krävs. Den levereras med ett komplett REST API med Swagger-dokumentation och valfri OpenID Connect-integration, vilket gör den lika lämplig för ensamutvecklare och team som använder centraliserad identitetshantering.