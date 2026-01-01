OSRM (Open Source Routing Machine) är en högpresterande ruttmotor för kortaste vägar i vägnätverk byggda från OpenStreetMap-data. Den driver sväng-för-sväng-anvisningar, isokroner, distansmatriser, kartmatchning och reseoptimering via ett rent HTTP API, och openstreetmap.org samt många kommersiella kartprodukter använder den i produktion.

Denna mall levererar den officiella rutt-backend-en tillsammans med den officiella vägbeskrivnings-frontend-en, så att ni får ett fungerande kart-UI direkt. Att själv hosta OSRM på er egen VPS tar bort kvoter per förfrågan och prisnivåer, håller platsfrågor privata, och låter er byta till vilken OpenStreetMap-region ni behöver utan att dela telemetri med en tredje part.