Installera OSRM med ettklicksinstallation.
Högpresterande OpenStreetMap-ruttmotor med ett inbyggt användargränssnitt för vägbeskrivningar för bil-, cykel- och gångnavigering.
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Vad du kan bygga med OSRM
OSRM (Open Source Routing Machine) är en högpresterande ruttmotor för kortaste vägar i vägnätverk byggda från OpenStreetMap-data. Den driver sväng-för-sväng-anvisningar, isokroner, distansmatriser, kartmatchning och reseoptimering via ett rent HTTP API, och openstreetmap.org samt många kommersiella kartprodukter använder den i produktion.
Denna mall levererar den officiella rutt-backend-en tillsammans med den officiella vägbeskrivnings-frontend-en, så att ni får ett fungerande kart-UI direkt. Att själv hosta OSRM på er egen VPS tar bort kvoter per förfrågan och prisnivåer, håller platsfrågor privata, och låter er byta till vilken OpenStreetMap-region ni behöver utan att dela telemetri med en tredje part.
Viktiga funktioner i OSRM
Inbyggda anvisningar UI
Det officiella OSRM-frontendet kommer förkonfigurerat för din backend, vilket ger dig en interaktiv ruttkarta utan att skriva någon kod.
Submillisekundsrouting
Dijkstras flernivåmotor returnerar kontinentala rutter på millisekunder, även på blygsam VPS-hårdvara.
Fullständigt routing-API
Slutpunkter för rutt, tabell, matchning, resa, kartbricka och närmaste gör det möjligt att bygga vägbeskrivningar, ETA-matriser, GPS-kartmatchning och TSP-lösare ovanpå.
Anpassade OSM-regioner
Rikta den medföljande init-containern mot valfritt Geofabrik-utdrag för att tillhandahålla ruttplanering för ett land, en kontinent eller en planetomfattande datamängd som du väljer.
Flera reseprofiler
Växla den medföljande Lua-profilen mellan bil, cykel och fot för att anpassa ruttplaneringen till det användningsfall du implementerar.
Inga kvoter eller API-nycklar
Kör obegränsade frågor mot din egen instans utan hastighetsbegränsningar, oväntade fakturor eller datadelning med tredje part.
Varför köra OSRM på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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