PufferPanel är en gratis, webbaserad spelserverhanteringspanel med öppen källkod som låter dig skapa, konfigurera och driva dedikerade spelservrar från ett enda gränssnitt. Den stöder ett brett utbud av titlar direkt – inklusive Minecraft, Factorio, Rust, ARK och spel som använder Source-motorn – och använder mallar så att du kan starta nya servertyper utan att röra kommandoraden.

Att själv hosta PufferPanel på din VPS ger dig full kontroll över dina spelservrar, spelardata och moddningsinställningar, med inbyggda användarroller, SFTP-åtkomst och konsoloutput i realtid. Det är ett lättviktigt alternativ till kommersiella kontrollpaneler och passar naturligt med en spelgemenskap med en enda VPS.