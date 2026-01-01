Installera PufferPanel med en klicksinstallation.
Hanteringspanel för spelserver med öppen källkod och ett webbgränssnitt för Minecraft, Factorio, Rust och många andra spel.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med PufferPanel
PufferPanel är en gratis, webbaserad spelserverhanteringspanel med öppen källkod som låter dig skapa, konfigurera och driva dedikerade spelservrar från ett enda gränssnitt. Den stöder ett brett utbud av titlar direkt – inklusive Minecraft, Factorio, Rust, ARK och spel som använder Source-motorn – och använder mallar så att du kan starta nya servertyper utan att röra kommandoraden.
Att själv hosta PufferPanel på din VPS ger dig full kontroll över dina spelservrar, spelardata och moddningsinställningar, med inbyggda användarroller, SFTP-åtkomst och konsoloutput i realtid. Det är ett lättviktigt alternativ till kommersiella kontrollpaneler och passar naturligt med en spelgemenskap med en enda VPS.
Viktiga funktioner i PufferPanel
Flerspelsstöd
Inbyggda mallar för Minecraft, Factorio, Rust, ARK, Source-motor-spel och många fler, med möjlighet att lägga till anpassade mallar.
Webbaserad konsol
Hantera varje spelserver via ett rent webbgränssnitt med live-konsolutdata, start-/stoppkontroller och resursanvändningsstatistik i realtid.
Användarroller och behörigheter
Ge begränsad åtkomst till vänner, moderatorer eller administratörer så att flera personer kan hjälpa till att driva servrar utan att dela rotkontot.
SFTP-filåtkomst
Inbyggd SFTP-server låter användare ladda upp mods, världar och konfigurationsfiler direkt i sina spelserverar.
Schemalagda uppgifter
Automatisera omstarter, säkerhetskopior och andra återkommande jobb per server med den inbyggda schemaläggaren.
OAuth2 API
OAuth2-skyddat REST-API möjliggör för externa verktyg, botar och kontrollpaneler att integrera med din spelserverflotta.
Varför köra PufferPanel på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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