Installera Bluesky PDS med ettklicksinstallation.
Självhostad personlig dataserver för Bluesky-nätverket, som ger dig full kontroll över din sociala identitet och ditt innehåll.
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Vad du kan bygga med Bluesky PDS
Bluesky PDS (Personal Data Server) är den grundläggande komponenten för att delta i Bluesky sociala nätverk på dina egna villkor. Byggd på AT-protokollet lagrar den din sociala graf, inlägg och media, hanterar din decentraliserade identitet (DID) och synkroniserar med det bredare Bluesky-nätverket – allt utan att vara beroende av ett enda företag eller en plattform.
Att driva din egen PDS innebär att ditt innehåll och dina följarrelationer är portabla: om du någonsin byter värdleverantör följer din data med dig. Denna distribution inkluderar persistent lagring, hanteringsverktyget pdsadmin och fullständig integration med Blueskys relä- och appvisningstjänster så att du kan använda vilken Bluesky-kompatibel klient som helst omedelbart efter installationen.
Viktiga funktioner i Bluesky PDS
Komplett dataägarskap
AT-protokollet lagrar dina inlägg, gilla-markeringar och sociala graf på din egen server, vilket gör dem helt portabla och oberoende av någon enskild plattform.
Decentraliserad identitet
PDS hanterar din DID (Decentraliserad Identifierare), vilket ger dig en beständig, självsuverän identitet som ingen tredjepartstjänst kan återkalla.
Anpassade domännamn
Hosta ditt Bluesky-handtag på din egen domän, förstärk din identitet och gör din närvaro omisskännligt din egen.
Full nätverkskompatibilitet
Synkroniserar automatiskt med Bluesky-reläet. Ditt innehåll syns då i det globala flödet. Du kan också komma åt det från vilken Bluesky-klient eller app som helst.
Inbyggda adminverktyg
Det paketerade pdsadmin-verktyget låter dig hantera konton, rotera nycklar och utföra serveradministrationsuppgifter direkt från kommandoraden.
Varför köra Bluesky PDS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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