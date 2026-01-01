Bluesky PDS (Personal Data Server) är den grundläggande komponenten för att delta i Bluesky sociala nätverk på dina egna villkor. Byggd på AT-protokollet lagrar den din sociala graf, inlägg och media, hanterar din decentraliserade identitet (DID) och synkroniserar med det bredare Bluesky-nätverket – allt utan att vara beroende av ett enda företag eller en plattform.

Att driva din egen PDS innebär att ditt innehåll och dina följarrelationer är portabla: om du någonsin byter värdleverantör följer din data med dig. Denna distribution inkluderar persistent lagring, hanteringsverktyget pdsadmin och fullständig integration med Blueskys relä- och appvisningstjänster så att du kan använda vilken Bluesky-kompatibel klient som helst omedelbart efter installationen.