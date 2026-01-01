Ubooquity är en gratis, plattformsoberoende hemmaserver för e-böcker, serietidningar, tidskrifter och PDF-filer. Den skannar dina biblioteksmappar, genererar bläddringsbara miniatyrer och metadata, och tillhandahåller allt via en ren webbläsare som hanterar EPUB, CBZ, CBR, PDF och mer – plus ett OPDS-flöde för mobila läsappar som föredrar sitt eget användargränssnitt.

Att själv hosta Ubooquity på en VPS håller ditt läsbibliotek privat och alltid tillgängligt, med stöd för flera användare, rollbaserad åtkomstkontroll och en inbyggd webbläsarbaserad serieläsare optimerad för sidvändning i helskärm på stationära datorer, surfplattor och telefoner.