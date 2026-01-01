Installera Ubooquity med ettklicksinstallation.
Självhostad hemmaserver för e-böcker och serier med en ren webbläsare och OPDS-flöde för mobilappar.
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Vad du kan bygga med Ubooquity
Ubooquity är en gratis, plattformsoberoende hemmaserver för e-böcker, serietidningar, tidskrifter och PDF-filer. Den skannar dina biblioteksmappar, genererar bläddringsbara miniatyrer och metadata, och tillhandahåller allt via en ren webbläsare som hanterar EPUB, CBZ, CBR, PDF och mer – plus ett OPDS-flöde för mobila läsappar som föredrar sitt eget användargränssnitt.
Att själv hosta Ubooquity på en VPS håller ditt läsbibliotek privat och alltid tillgängligt, med stöd för flera användare, rollbaserad åtkomstkontroll och en inbyggd webbläsarbaserad serieläsare optimerad för sidvändning i helskärm på stationära datorer, surfplattor och telefoner.
Viktiga funktioner i Ubooquity
E-böcker, serier och PDF:er
Ett enda bibliotek som kombinerar e-böcker (EPUB), serietidningar (CBZ, CBR) och PDF-dokument, var och en med formatanpassade läsare och visningsprogram.
Serieläsare i webbläsaren
Helskärms serieläsare med sidvändningsfunktion, dubbeluppslagsläge, zoom och bokmärken – utvecklad särskilt för serier och manga.
OPDS-flöde för mobilappar
En standardkompatibel OPDS-slutpunkt integrerar med läsappar för iOS och Android som Chunky, Marvin, Aldiko och andra.
Fleranvändaråtkomstkontroll
Användarkonton med rollbaserade behörigheter låter hushåll dela ett bibliotek och begränsar samtidigt läslistor, framsteg och åtkomst för varje medlem.
Automatisk biblioteksgenomsökning
Bakgrundsskannern upptäcker nya filer när du lägger till dem i biblioteksvolymen och uppdaterar metadata och miniatyrbilder utan manuell inblandning.
Varför köra Ubooquity på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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