Installera Wingfit med en klicksinstallation.
Minimalistisk träningsapp med öppen källkod för att logga träningspass, spåra övningar och övervaka personliga framsteg privat.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Wingfit
Wingfit är en minimalistisk, självhostad träningsapplikation som fokuserar på enkelhet och integritet. Den erbjuder ett rent gränssnitt för att logga träningspass, spåra övningsset och repetitioner, samt övervaka personliga träningsframsteg över tid utan annonser, prenumerationer eller datadelning med tredjepartstjänster.
Att själv hosta Wingfit på en VPS håller all din träningsdata helt privat på din egen infrastruktur. Den lätta en-tjänst-distributionen kräver ingen extern databas, vilket gör installationen snabb och underhållet minimalt, samtidigt som du får en permanent träningslogg som är tillgänglig från vilken webbläsare som helst.
Viktiga funktioner i Wingfit
Träningsloggning
Logga individuella övningar med set, repetitioner och vikter för att bygga en komplett historik över varje träningspass.
Framstegsspårning
Övervaka styrke- och volymtrender över tid för att mäta träningsframsteg och identifiera områden för förbättring.
Design med integritetsfokus
All träningsdata stannar på din VPS utan tredjeparts molnsynkronisering, analys eller reklam.
Lätt driftsättning
En container för enskild tjänst med minimala resurskrav gör Wingfit enkel att köra tillsammans med andra appar.
Varför köra Wingfit på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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