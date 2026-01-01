Wingfit är en minimalistisk, självhostad träningsapplikation som fokuserar på enkelhet och integritet. Den erbjuder ett rent gränssnitt för att logga träningspass, spåra övningsset och repetitioner, samt övervaka personliga träningsframsteg över tid utan annonser, prenumerationer eller datadelning med tredjepartstjänster.

Att själv hosta Wingfit på en VPS håller all din träningsdata helt privat på din egen infrastruktur. Den lätta en-tjänst-distributionen kräver ingen extern databas, vilket gör installationen snabb och underhållet minimalt, samtidigt som du får en permanent träningslogg som är tillgänglig från vilken webbläsare som helst.