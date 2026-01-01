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Formbyggare med öppen källkod för att skapa vackra, inbäddningsbara formulär med logik, aviseringar och analys.

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32 TB bandbredd
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KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med OpnForm

OpnForm är ett alternativ med öppen källkod till Typeform och Google Forms, byggt för team som vill ha full kontroll över sin formulärdata och insamlingsprocess. Det erbjuder en dra-och-släpp-formulärredigerare med villkorslogik, flersidiga formulär, filuppladdningar och ett brett utbud av fälttyper – allt utan avgifter per svar eller att data lämnar din infrastruktur.

Att själv hosta OpnForm ger dig obegränsat antal svar, anpassad branding och möjligheten att ansluta formulärinsändningar direkt till dina egna databaser, webhooks och meddelandekanaler. Du bestämmer datalagringspolicyerna och kontrollerar vem som har tillgång till inskickad data, vilket gör det lämpligt för reglerade branscher och integritetsmedvetna team.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i OpnForm

Dra-och-släpp-byggare

Bygg formulär visuellt med över 20 fälttyper, inklusive filuppladdningar, signaturer, betygsskalor och matrisrutnät.

Villkorlig logik

Visa eller dölj fält baserat på tidigare svar för att guida respondenterna genom endast relevanta frågor.

Webhook och notiser

Utlös webhooks och e-postaviseringar vid varje inlämning så att ert team får meddelanden och era system håller sig synkroniserade.

Inbäddningsbar överallt

Bädda in formulär som en popup, slider eller inbäddad widget på vilken webbplats som helst utan att besökare lämnar din sida.

Svarshantering

Visa, filtrera och exportera alla formulärinlämningar från en inbyggd kontrollpanel med sökning på kolumnnivå och CSV-export.

Varför köra OpnForm på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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