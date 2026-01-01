Installera OpnForm med ettklicksinstallation.
Formbyggare med öppen källkod för att skapa vackra, inbäddningsbara formulär med logik, aviseringar och analys.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OpnForm
OpnForm är ett alternativ med öppen källkod till Typeform och Google Forms, byggt för team som vill ha full kontroll över sin formulärdata och insamlingsprocess. Det erbjuder en dra-och-släpp-formulärredigerare med villkorslogik, flersidiga formulär, filuppladdningar och ett brett utbud av fälttyper – allt utan avgifter per svar eller att data lämnar din infrastruktur.
Att själv hosta OpnForm ger dig obegränsat antal svar, anpassad branding och möjligheten att ansluta formulärinsändningar direkt till dina egna databaser, webhooks och meddelandekanaler. Du bestämmer datalagringspolicyerna och kontrollerar vem som har tillgång till inskickad data, vilket gör det lämpligt för reglerade branscher och integritetsmedvetna team.
Viktiga funktioner i OpnForm
Dra-och-släpp-byggare
Bygg formulär visuellt med över 20 fälttyper, inklusive filuppladdningar, signaturer, betygsskalor och matrisrutnät.
Villkorlig logik
Visa eller dölj fält baserat på tidigare svar för att guida respondenterna genom endast relevanta frågor.
Webhook och notiser
Utlös webhooks och e-postaviseringar vid varje inlämning så att ert team får meddelanden och era system håller sig synkroniserade.
Inbäddningsbar överallt
Bädda in formulär som en popup, slider eller inbäddad widget på vilken webbplats som helst utan att besökare lämnar din sida.
Svarshantering
Visa, filtrera och exportera alla formulärinlämningar från en inbyggd kontrollpanel med sökning på kolumnnivå och CSV-export.
Varför köra OpnForm på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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