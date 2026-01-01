OpnForm är ett alternativ med öppen källkod till Typeform och Google Forms, byggt för team som vill ha full kontroll över sin formulärdata och insamlingsprocess. Det erbjuder en dra-och-släpp-formulärredigerare med villkorslogik, flersidiga formulär, filuppladdningar och ett brett utbud av fälttyper – allt utan avgifter per svar eller att data lämnar din infrastruktur.

Att själv hosta OpnForm ger dig obegränsat antal svar, anpassad branding och möjligheten att ansluta formulärinsändningar direkt till dina egna databaser, webhooks och meddelandekanaler. Du bestämmer datalagringspolicyerna och kontrollerar vem som har tillgång till inskickad data, vilket gör det lämpligt för reglerade branscher och integritetsmedvetna team.