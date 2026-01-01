Distribuera YOURLS med en klicksinstallation.
Lättviktig självhostad PHP URL-förkortare med klickstatistik, över 300 tillägg och ett REST API.
Välj en VPS-prenumeration för YOURLS
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med YOURLS
YOURLS (Your Own URL Shortener) är en liten, fristående PHP-applikation som låter dig driva din egen URL-förkortningstjänst på din domän. Till skillnad från kommersiella tjänster behåller YOURLS all klickdata och länkhantering helt under din kontroll — inga hastighetsbegränsningar, inga prenumerationsavgifter och ingen tredjepartsspårning av din publik.
Utöver grundläggande förkortning inkluderar YOURLS inbyggd klickspårning, referensanalys och ett REST API för programmatisk länkhantering. En aktiv community har byggt över 300 tillägg som täcker allt från QR-kodgenerering till geolokaliseringsomdirigeringar, vilket gör YOURLS till en av de mest utbyggbara självhostade länkkortarna som finns tillgängliga.
Viktiga funktioner i YOURLS
Klickanalys
Spåra totala klick, hänvisningar och statistik per länk så att du vet exakt hur varje förkortad URL presterar över tid.
Plugin-ekosystem
Över 300 community-plugins utökar YOURLS med QR-koder, geolokaliseringsomdirigeringar, länkförhandsvisningar och mer — ingen anpassad utveckling krävs.
REST API
Skapa, expandera och hämta länkstatistik programmatiskt via ett inbyggt API, vilket gör YOURLS enkelt att integrera i appar och automatiseringsflöden.
Anpassade nyckelord
Tilldela minnesvärda anpassade slugs till dina länkar istället för slumpmässiga tecken, vilket ger dig varumärkesanpassade webbadresser som
yourdomain.com/launch.
Offentligt eller privat läge
Kör YOURLS som ett privat verktyg för ditt team eller gör det offentligt tillgängligt – en enda inställning styr åtkomstkontrollen.
Bookmarklet-stöd
Installera ett klick-bokmärke i vilken webbläsare som helst för att förkorta URL:en för den aktuella sidan utan att lämna ditt arbetsflöde.
Varför köra YOURLS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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