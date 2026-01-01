YOURLS (Your Own URL Shortener) är en liten, fristående PHP-applikation som låter dig driva din egen URL-förkortningstjänst på din domän. Till skillnad från kommersiella tjänster behåller YOURLS all klickdata och länkhantering helt under din kontroll — inga hastighetsbegränsningar, inga prenumerationsavgifter och ingen tredjepartsspårning av din publik.

Utöver grundläggande förkortning inkluderar YOURLS inbyggd klickspårning, referensanalys och ett REST API för programmatisk länkhantering. En aktiv community har byggt över 300 tillägg som täcker allt från QR-kodgenerering till geolokaliseringsomdirigeringar, vilket gör YOURLS till en av de mest utbyggbara självhostade länkkortarna som finns tillgängliga.