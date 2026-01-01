Papermerge är ett dokumenthanteringssystem med öppen källkod, utformat för att förvandla fysiskt pappersarbete till ett sökbart, organiserat digitalt arkiv. Ladda upp PDF-filer eller skannade bilder, så extraherar Papermerge automatiskt text via OCR. Detta gör att varje faktura, kontrakt och kvitto omedelbart går att hitta baserat på innehåll. Tagbaserad organisering, mapphierarkier och anpassade metadatafält ger dig detaljerad kontroll över hur dokument struktureras och hämtas. Stöd för flera användare med rollbaserade behörigheter gör systemet lämpligt för både småföretag och professionella verksamheter.

Att själv hosta Papermerge på din egen VPS innebär att känsliga finansiella register, juridiska dokument och personliga filer aldrig lämnar din infrastruktur. Du undviker månatliga avgifter för molnlagring samtidigt som du får obegränsad dokumentkapacitet, möjlighet att tillämpa anpassade lagringspolicyer och flexibiliteten att integrera med befintliga arbetsflöden via Papermerges REST API.