Installera Papermerge med ettklicksinstallation.
Dokumenthanteringssystem med öppen källkod, automatisk OCR, fulltextsökning och taggbaserad organisering för alla dina skannade dokument.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Papermerge
Papermerge är ett dokumenthanteringssystem med öppen källkod, utformat för att förvandla fysiskt pappersarbete till ett sökbart, organiserat digitalt arkiv. Ladda upp PDF-filer eller skannade bilder, så extraherar Papermerge automatiskt text via OCR. Detta gör att varje faktura, kontrakt och kvitto omedelbart går att hitta baserat på innehåll. Tagbaserad organisering, mapphierarkier och anpassade metadatafält ger dig detaljerad kontroll över hur dokument struktureras och hämtas. Stöd för flera användare med rollbaserade behörigheter gör systemet lämpligt för både småföretag och professionella verksamheter.
Att själv hosta Papermerge på din egen VPS innebär att känsliga finansiella register, juridiska dokument och personliga filer aldrig lämnar din infrastruktur. Du undviker månatliga avgifter för molnlagring samtidigt som du får obegränsad dokumentkapacitet, möjlighet att tillämpa anpassade lagringspolicyer och flexibiliteten att integrera med befintliga arbetsflöden via Papermerges REST API.
Viktiga funktioner i Papermerge
Automatisk OCR-extraktion
Papermerge extraherar sökbar text från PDF-filer och skannade bilder automatiskt vid uppladdning, vilket förvandlar en hög med skannade papper till en sökbar databas.
Fulltextsökning
Sök igenom hela innehållet och metadata i alla dokument i ditt arkiv, med filter efter datum, taggar och anpassade fält för exakt hämtning.
Tagg- och mapporganisation
Kombinera mapphierarkier med flexibla taggar och anpassade metadatafält för att bygga en organisationsstruktur som matchar hur ert företag faktiskt fungerar.
Fleranvändarbehörigheter
Rollbaserad åtkomstkontroll låter team dela ett enda dokumentarkiv, samtidigt som endast behöriga användare kan se känsliga filer.
PDF-sidåtgärder
Sammanfoga, dela och ändra ordning på PDF-sidor direkt i Papermerge, så slipper du en separat PDF-redigerare när du rensar upp skannade dokument.
Varför köra Papermerge på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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