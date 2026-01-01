Installera MySQL med en klicksinstallation.
Världens mest populära relationella databas med öppen källkod, som driver webbapplikationer och plattformar överallt.
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Vad du kan bygga med MySQL
MySQL är världens mest använda relationsdatabas med öppen källkod, som används som datalager bakom otaliga webbplatser, SaaS-produkter och affärsapplikationer. Den kombinerar full ACID-efterlevnad genom lagringsmotorn InnoDB med beprövad replikering, en mogen SQL-dialekt och brett drivrutinsstöd över alla större programmeringsspråk, så att de appar och ramverk du redan använder kan ansluta till den utan ändringar.
Att köra MySQL på din egen VPS ger dig dedikerad CPU, minne och disk för dina frågor, fullständig kontroll över konfiguration och optimering, och en enda delad databasserver för alla dina applikationer — utan återkommande avgifter och resursbegränsningar som finns hos hanterade databastjänster.
Viktiga funktioner i MySQL
ACID-transaktioner
InnoDB-motorn tillhandahåller fullt atomiska, konsistenta, isolerade och hållbara transaktioner, och säkerställer att din data är korrekt även vid samtidiga skrivningar och krascher.
Brett ekosystem
Inbyggda drivrutiner för PHP, Python, Java, Node.js, Go och mer innebär att nästan varje ramverk och verktyg ansluter till MySQL direkt.
Replikering och skalning
Inbyggd källreplikering och gruppreplikering låter dig skala läsningar och bygga topologier med hög tillgänglighet allt eftersom din arbetsbelastning växer.
JSON-dokumentstöd
En inbyggd JSON-datatyp med indexering låter dig lagra flexibel dokumentdata tillsammans med relationstabeller i en enda databas.
Mogen SQL-motor
Fönsterfunktioner, CTEs och en kostnadsbaserad optimerare levererar snabba, uttrycksfulla frågor för allt från enkla sökningar till komplexa analyser.
Varför köra MySQL på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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