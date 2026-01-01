MySQL är världens mest använda relationsdatabas med öppen källkod, som används som datalager bakom otaliga webbplatser, SaaS-produkter och affärsapplikationer. Den kombinerar full ACID-efterlevnad genom lagringsmotorn InnoDB med beprövad replikering, en mogen SQL-dialekt och brett drivrutinsstöd över alla större programmeringsspråk, så att de appar och ramverk du redan använder kan ansluta till den utan ändringar.

Att köra MySQL på din egen VPS ger dig dedikerad CPU, minne och disk för dina frågor, fullständig kontroll över konfiguration och optimering, och en enda delad databasserver för alla dina applikationer — utan återkommande avgifter och resursbegränsningar som finns hos hanterade databastjänster.