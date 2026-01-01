Icinga 2 är den moderna efterföljaren till Nagios, omskriven i C++ för prestanda och byggd kring en kraftfull konfigurations-DSL, ett inbyggt REST API och utbyggbara funktionsmoduler. Den kontrollerar tillgängligheten för värdar, tjänster, nätverksenheter och applikationer, beräknar tillståndsövergångar och driftstopp, och utlöser aviseringar när något går sönder — allt med stöd av tusentals befintliga Nagios-kompatibla insticksprogram.

Denna mall paketerar Icinga 2 med Icinga DB, en Redis-stödd synkroniseringsdemon, och Icinga Web 2 så du får en komplett övervakningsstack med en modern instrumentpanel direkt ur lådan. Självhostning på din egen VPS håller varje avisering, mätvärde och värdinventering på infrastruktur du kontrollerar, utan pris per värd eller leverantörslåsning.