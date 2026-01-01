Installera Icinga 2 med en klicksinstallation.
Öppen källkods-övervakningsplattform för värdar, tjänster och mätvärden med ett kraftfullt DSL och REST API.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Icinga 2
Icinga 2 är den moderna efterföljaren till Nagios, omskriven i C++ för prestanda och byggd kring en kraftfull konfigurations-DSL, ett inbyggt REST API och utbyggbara funktionsmoduler. Den kontrollerar tillgängligheten för värdar, tjänster, nätverksenheter och applikationer, beräknar tillståndsövergångar och driftstopp, och utlöser aviseringar när något går sönder — allt med stöd av tusentals befintliga Nagios-kompatibla insticksprogram.
Denna mall paketerar Icinga 2 med Icinga DB, en Redis-stödd synkroniseringsdemon, och Icinga Web 2 så du får en komplett övervakningsstack med en modern instrumentpanel direkt ur lådan. Självhostning på din egen VPS håller varje avisering, mätvärde och värdinventering på infrastruktur du kontrollerar, utan pris per värd eller leverantörslåsning.
Viktiga funktioner i Icinga 2
Nagios plugin-kompatibel
Återanvänder hela Nagios plugin-ekosystem så att befintliga kontrollskript för HTTP, SMTP, disk, CPU, databaser och certifikat fungerar utan ändringar.
Modern webböversikt
Icinga Web 2 med Icinga DB-modulen levererar ett snabbt gränssnitt för listor, filter och detaljer med mörkt läge, masskvittering och modal schemaläggning för nedtid.
Kraftfull config-DSL
Regler, mallar och värdgrupper låter dig definiera övervakning för hundratals värdar på några rader istället för att upprepa värdspecifika block.
REST API och händelser
Fullständigt REST API för värdar, tjänster, driftstopp, kommentarer och bekräftelser driver automatisering, översikter och ChatOps-integrationer.
Icinga DB streaming-synkronisering
En Redis-stödd synkroniseringsdemon strömmar alla kontrollresultat och statusändringar till MariaDB så att webbgränssnittet alltid återspeglar aktuell status med minimal fördröjning.
Distribuerad övervakning
Huvudcontainern kan senare acceptera satellit- och agentzoner, vilket låter dig skala till flera datacenter från samma konfigurationsträd.
Varför köra Icinga 2 på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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